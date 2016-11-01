2 кілограми сала та 6 трусів на рік: Кабмін змінив споживчий кошик

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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
13:46
08 листопада

З доходом у понад мільйон необхідно зареєструватись платником ПДВ

13:45
08 листопада

Одинока мати має право на 150% податкової соціальної пільги

13:43
08 листопада

Чернівецькі підприємства сплатили 27,5 млн. грн. податкового боргу

13:41
08 листопада

У Новоселицькому районі піротехніки знешкодили боєприпас часів І Світової війни

13:40
08 листопада

Чернівецька область: протягом доби виникло 6 пожеж

13:33
08 листопада

Сакварелідзе приїде до Чернівців

12:29
08 листопада

На Буковині правоохоронці продовжують виявляти порушення у лісовій галузі

11:21
08 листопада

У Чернівцях відкриється фотовиставка присвячена лікарю-інфекціоністу Ігору Бесарабі

11:12
08 листопада

За несвоєчасну сплату єдиного податку - штраф 50 відсотків ставки

11:06
08 листопада

За квартирантів потрібно сплачувати податки

11:04
08 листопада

На алко – тютюнових ліцензіях бюджет заробив майже 12 млн. грн.

10:55
08 листопада

До відома мисливців! Правила поводження під час полювання

10:39
08 листопада

Компенсації на придбання житла сім’ям загиблих та інвалідам з числа учасників АТО

10:36
08 листопада

На Буковині дбають про пенсійне забезпечення військових та родини загиблих атовців

15:48
07 листопада

Лікувальним установам міста закуплять обладнання на 16,5 мільйонів гривень

15:44
07 листопада

Увага! Обмеження руху транспорту у Чернівцях

15:18
07 листопада

Концерт з нагоди Всесвітнього дня молоді у Чернівцях

13:23
07 листопада

19 порушень митних правил зафіксовано співробітниками Чернівецької митниці ДФС упродовж вихідних

12:16
07 листопада

Прокуратура домоглась нового судового розгляду двох кримінальних проваджень

12:13
07 листопада

Що задекларували чернівецькі депутати-мажоритарники

12:06
07 листопада

Про сумісника фіскалам можна не повідомляти

12:05
07 листопада

За куріння кальяну доведеться сплатити акцизний податок

12:04
07 листопада

Бюджетний внесок чернівецьких спрощенців наблизився до 100 мільйонної позначки

11:52
07 листопада

За фінансування терористів через підставну фінансову фірму, чоловік сплатить державі понад 300 тис. грн. штрафу

11:44
07 листопада

Як отримати одноразову грошову допомогу для переселенців

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Багатства української еліти - це плювок в обличчя нації Багатства української еліти - це плювок в обличчя націїВ Україні опублікували декларації.
Весь світ жахнувся, коли побачив захланних дебілів від влади. Вони обібрали нас всіх, вкрали кошти МВФ і продовжують грабунок.
Вони перетворили нас на кріпаків.
Вони загарбали наші землі.
Вони вже давляться своїми коштовностями і дорогими годинниками.
І нема від них порятунку.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на Буковині Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на БуковиніЗ`ясовується, наші спецслужби таки навчилися вже працювати. І, що відрадно, на українську державу і українську націю. Зрадники залишилися у Криму та втекли до Росії.

Ігор Буркут, політолог:

МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИ МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИКитайський мудрець Конфуцій попереджав: хто намагається викликати у вас почуття вини, той прагне отримати владу над вами. А українців звинувачують у "геноциді" то російськомовних на сучасному Донбасі, то поляків на Волині 1943 року, то євреїв під час Другої світової війни. Ці звинувачення викликають хвилю емоцій і збурюють суспільство. Здається, саме таку реакцію і планували автори цих політичних ударів по Україні. Проте нам треба зберігати холодний розум, не піддаючись некерованим почуттям, щоб не накоїти великої біди.
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Що, Де, Коли
8 листопада о 14.00
голова обласної державної адміністрації Олександр Фищук здійснить робочу поїздку на Кіцманщину, де візьме участь у відкритті нового приміщення Брусницької лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини.
Збір журналістів о 13.00 біля адмінбудівлі обласної державної адміністрації.
9 листопада о 15.00
в 18 ауд. факультету історії, політології та міжнародних відносин ЧНУ (вул. Кафедральна, 2) відбудеться інформаційний форум «Інструменти парламентського моніторингу: як дізнатися все про свого депутата».
Під час заходу
10 листопада о 17.00
10 листопада о 17.00
11 листопада о 16:00
вул. Івана Франка, 15, "Вернісаж" відбудеться фотовиставка присвячена лікарю-інфекціоністу Ігору Бесарабі.
В експозиції близько 120 фотопортретів вісімнадцяти чернівецьких фотографів.
11 листопада о 16:00
12 листопада о 11.00
12 листопада о 11.00
12 листопада о 15.00
12 листопада о 15.00
13 листопада о 18.00
13 листопада о 18.00


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2 кілограми сала та 6 трусів на рік: Кабмін змінив споживчий кошик

Сьогодні, 14:04 / Коментарів: 0
Кабінет міністрів переглянув склад наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг для основних соціальних і демографічних груп населення, на основі яких визначається величина прожиткового мінімуму.

2 кілограми сала та 6 трусів на рік: Кабмін змінив споживчий кошик
Кабмін переглянув продуктові набори для розрахунку прожиткового мінімуму / Фото УНІАН

Відповідне рішення №780 від 11 жовтня опубліковано на сайті уряду. Читайте також У Кабміні обіцяють зростання окладів бюджетників на 50% «Урядовим рішенням збільшено обсяги споживання деяких продуктів харчування (крупи, м'ясо, фрукти), збільшено кількість окремих товарних позицій у наборах непродовольчих товарів (одяг, взуття) та скорочено строки їх використання. Переглянуто також набори предметів першої необхідності, санітарії та ліків, житлово-комунальних послуг і послуг зв'язку», – зазначається в повідомленні.

Також постановою скасовано продуктові набори, які були затверджені постановою уряду в 2000 році. Згідно із зазначеними списками продуктів, працездатна особа на рік споживає 4 кг макаронних виробів, при цьому споживання житнього хліба оцінюється в 39 кг, а пшеничного – 62 кг.

На думку уряду, середньостатистичний українець з'їдає 2,5 кг рису, 1 кг пшона, 2 кг гречки і 1,1 кг вівсянки на рік. Споживання картоплі оцінено 95 кг на рік, помідорів і огірків – 25 кг у цілому, свіжих фруктів і ягід – до 60 кг.

Крім того, українець має споживати 24 кг цукру на рік, 7 літрів соняшникової олії і 2 кг маргарину. Річне споживання м'яса включає 16 кг яловичини, 8 кг свинини, 14 кг м'яса птиці, 2 кг сала і 9 кг ковбас. При цьому свіжа та морожена риба вказується в розрахунку 7 кг на рік.

З молочних продуктів працездатний українець має споживати 60 л молока, 60 л кефіру і ряжанки, 5 кг вершкового масла і 3,5 кг твердого сиру.

Споживання яєць оцінено в 220 штук на рік.

Для чоловіків працездатного віку передбачені одна зимова куртка на 3 роки і одна демісезонна куртка на 5 років, а також один костюм на 5 років. Також зазначаються 1 штани на 4 роки, 1 джинси та 1 спортивний костюм – на 3 роки.

А ось сорочок передбачено 6 штук і служити вони мають 4 роки. Також передбачаються 6 пар трусів зі строком служби півтора року і 10 пар шкарпеток на 1 рік. Шапка і шарф розраховані на 6 років. Взуття передбачено в кількості 2 пари осінніх чобіт (термін служби 5 років), 2 пари черевиків (5 років) і пара спортивного взуття (3 роки). У жінок працездатного віку непродуктовий кошик відрізняється. 1 зимова куртка розрахована на 5 років, зате передбачено пальто, яке має прослужити 7 років, а також 2 сукні або костюми з терміном служби 7 років, брюки – 1 пара на 4 роки і блузи – 3 штуки з терміном служби 4 роки кожна. Жінкам виділили 6 пар трусів, однак їх термін служби – 1 рік, а також 2 бюстгальтери на 1 рік.

Також передбачається 6 пар синтетичних колготок із терміном служби 1 рік. А жінкам, які вийшли на пенсію, на додаток записані одні рейтузи з терміном служби 3 роки. Шапка і шарф для жінок розраховані на 4 роки. Із взуття жінкам пропонують 1 пару зимових чобіт (на 3 роки), пару осінніх черевичок (на 2 роки), пару літніх черевичок (на 2 роки), а також пару спортивного взуття (на 3 роки). У документі записали наявність у родині одного стаціонарного телефону на 20 років, мобільні телефони не згадуються. Також на рік українець може придбати шість книжок і шість разів сходити на культурно-мистецькі заходи.

Як повідомляє УНІАН, Кабмін на своєму засіданні 26 жовтня в рамках фіналізації проекту державного бюджету на 2017 рік запропонував у наступному році вдвічі збільшити показник мінімальної зарплати – до 3200 грн замість 1600 грн. Таким чином, уряд має намір зрівняти показники мінімальної зарплати з фактичним, а не нормативним прожитковим мінімумом. За розрахунками Міністерства соціальної політики, у поточному році реальний прожитковий мінімум має становити близько 2800 грн, а в 2017 році – 3200 грн.
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