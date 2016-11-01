Одинока мати має право на 150% податкової соціальної пільги

Що, Де, Коли

голова обласної державної адміністрації Олександр Фищук здійснить робочу поїздку на Кіцманщину, де візьме участь у відкритті нового приміщення Брусницької лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини.

Збір журналістів о 13.00 біля адмінбудівлі обласної державної адміністрації.

в 18 ауд. факультету історії, політології та міжнародних відносин ЧНУ (вул. Кафедральна, 2) відбудеться інформаційний форум «Інструменти парламентського моніторингу: як дізнатися все про свого депутата».

Під час заходу