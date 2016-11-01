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Новини
13:46
08 листопада

З доходом у понад мільйон необхідно зареєструватись платником ПДВ

13:45
08 листопада

Одинока мати має право на 150% податкової соціальної пільги

13:43
08 листопада

Чернівецькі підприємства сплатили 27,5 млн. грн. податкового боргу

13:41
08 листопада

У Новоселицькому районі піротехніки знешкодили боєприпас часів І Світової війни

13:40
08 листопада

Чернівецька область: протягом доби виникло 6 пожеж

13:33
08 листопада

Сакварелідзе приїде до Чернівців

12:29
08 листопада

На Буковині правоохоронці продовжують виявляти порушення у лісовій галузі

11:21
08 листопада

У Чернівцях відкриється фотовиставка присвячена лікарю-інфекціоністу Ігору Бесарабі

11:12
08 листопада

За несвоєчасну сплату єдиного податку - штраф 50 відсотків ставки

11:06
08 листопада

За квартирантів потрібно сплачувати податки

11:04
08 листопада

На алко – тютюнових ліцензіях бюджет заробив майже 12 млн. грн.

10:55
08 листопада

До відома мисливців! Правила поводження під час полювання

10:39
08 листопада

Компенсації на придбання житла сім’ям загиблих та інвалідам з числа учасників АТО

10:36
08 листопада

На Буковині дбають про пенсійне забезпечення військових та родини загиблих атовців

15:48
07 листопада

Лікувальним установам міста закуплять обладнання на 16,5 мільйонів гривень

15:44
07 листопада

Увага! Обмеження руху транспорту у Чернівцях

15:18
07 листопада

Концерт з нагоди Всесвітнього дня молоді у Чернівцях

13:23
07 листопада

19 порушень митних правил зафіксовано співробітниками Чернівецької митниці ДФС упродовж вихідних

12:16
07 листопада

Прокуратура домоглась нового судового розгляду двох кримінальних проваджень

12:13
07 листопада

Що задекларували чернівецькі депутати-мажоритарники

12:06
07 листопада

Про сумісника фіскалам можна не повідомляти

12:05
07 листопада

За куріння кальяну доведеться сплатити акцизний податок

12:04
07 листопада

Бюджетний внесок чернівецьких спрощенців наблизився до 100 мільйонної позначки

11:52
07 листопада

За фінансування терористів через підставну фінансову фірму, чоловік сплатить державі понад 300 тис. грн. штрафу

11:44
07 листопада

Як отримати одноразову грошову допомогу для переселенців

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Багатства української еліти - це плювок в обличчя нації Багатства української еліти - це плювок в обличчя націїВ Україні опублікували декларації.
Весь світ жахнувся, коли побачив захланних дебілів від влади. Вони обібрали нас всіх, вкрали кошти МВФ і продовжують грабунок.
Вони перетворили нас на кріпаків.
Вони загарбали наші землі.
Вони вже давляться своїми коштовностями і дорогими годинниками.
І нема від них порятунку.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на Буковині Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на БуковиніЗ`ясовується, наші спецслужби таки навчилися вже працювати. І, що відрадно, на українську державу і українську націю. Зрадники залишилися у Криму та втекли до Росії.

Ігор Буркут, політолог:

МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИ МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИКитайський мудрець Конфуцій попереджав: хто намагається викликати у вас почуття вини, той прагне отримати владу над вами. А українців звинувачують у "геноциді" то російськомовних на сучасному Донбасі, то поляків на Волині 1943 року, то євреїв під час Другої світової війни. Ці звинувачення викликають хвилю емоцій і збурюють суспільство. Здається, саме таку реакцію і планували автори цих політичних ударів по Україні. Проте нам треба зберігати холодний розум, не піддаючись некерованим почуттям, щоб не накоїти великої біди.
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Що, Де, Коли
8 листопада о 14.00
голова обласної державної адміністрації Олександр Фищук здійснить робочу поїздку на Кіцманщину, де візьме участь у відкритті нового приміщення Брусницької лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини.
Збір журналістів о 13.00 біля адмінбудівлі обласної державної адміністрації.
9 листопада о 15.00
в 18 ауд. факультету історії, політології та міжнародних відносин ЧНУ (вул. Кафедральна, 2) відбудеться інформаційний форум «Інструменти парламентського моніторингу: як дізнатися все про свого депутата».
Під час заходу
10 листопада о 17.00
10 листопада о 17.00
11 листопада о 16:00
вул. Івана Франка, 15, "Вернісаж" відбудеться фотовиставка присвячена лікарю-інфекціоністу Ігору Бесарабі.
В експозиції близько 120 фотопортретів вісімнадцяти чернівецьких фотографів.
11 листопада о 16:00
12 листопада о 11.00
12 листопада о 11.00
12 листопада о 15.00
12 листопада о 15.00
13 листопада о 18.00
13 листопада о 18.00


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Одинока мати має право на 150% податкової соціальної пільги

Сьогодні, 13:45 / Коментарів: 0
Одинока мати має право на 150% податкової соціальної пільгиЧернівецька ОДПІ нагадує, що Податковим кодексом України визначено, що будь-який платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги у розмірі, що дорівнює 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року (у 2016 році – 689,00 грн).

Платник податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, має право на податкову соціальну пільгу у розмірі 100% суми пільги, яка визначена п.п. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу України, у розрахунку на кожну таку дитину.

Водночас, згідно з п.п. 169.1.3 п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу України платник податку, який є одинокою матір’ю (батьком), вдовою (вдівцем) або опікуном, піклувальником, має право на податкову соціальну пільгу у розмірі 150% суми пільги, яка визначена п.п. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу України (у 2016 році – 1033,5 грн.), у розрахунку на кожну таку дитину.

Відповідно до підпунктів 169.3.1 та 169.3.2 п. 169.3 ст. 169 Податкового кодексу України, якщо платник податку має право на застосування податкової соціальної пільги з двох і більше підстав застосовується одна податкова соціальна пільга з підстави, що передбачає її найбільший розмір, за умови дотримання процедур, визначених п.п. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу України.

Платник податку, який має право на застосування податкової соціальної пільги більшої, ніж передбачена п.п. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу України, зазначає про таке право у заяві про застосування пільги, до якої додає відповідні підтверджуючі документи.

Відтак, самотня мати, яка утримує двох дітей віком до 18 років, має право на застосування податкової соціальної пільги у розмірі 150% суми пільги, яка визначена п.п. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу України, у розрахунку на кожну таку дитину, за умови дотримання процедур, зазначених п.п. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу України та наданням відповідних підтверджуючих документів.
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