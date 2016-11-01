У Новоселицькому районі піротехніки знешкодили боєприпас часів І Світової війни

7 листопада у с. Припруття Новоселицького району під час проведення земельних робіт на власній присадибній ділянці місцевою мешканкою було виявлено підозрілий предмет, схожий на вибухонебезпечний. Про це повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.



Фахівці групи піротехнічних робіт, що прибули за викликом, встановили, що знахідкою виявився артилерійський снаряд, калібру 76 мм часів, І Світової війни. Загрозу становило те, що снаряд тривалий час пролежав у землі, і при необережному поводженні з ним він міг вибухнути у будь-який момент. В установленому порядку піротехніки вилучили артилерійський снаряд та знешкодили його.



Всього з початку року на території Чернівецької області виявлено 140 застарілих боєприпасів часів І та ІІ Світових воєн у 63 місцях. Тому Управління ДСНС України у Чернівецькій області звертається до буковинців: у разі виявлення підозрілих предметів, схожих на вибухонебезпечні, в жодному випадку не торкайтеся їх руками, а відразу повідомте про знахідку за номерами “101” або “102”. Пам’ятайте, що правильні дії дозволять зберегти ваше життя та здоров’я.













