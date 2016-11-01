Чернівецька область: протягом доби виникло 6 пожеж

Протягом минулої доби у Чернівецькій області сталося 6 пожеж, три з яких – у автомобілях - інформує прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.



Так у обласному центрі по вул. Звенячівській горів автомобіль «Оpel Omega». За попередніми висновками, пожежа могла виникнути через проведення зварювальних робіт, від чого і сталося загорання у моторному відсіку машини. Оскільки поруч був розташований житловий будинок, існувала загроза перекидання вогню на споруду. Завдяки оперативним діям рятувальників, пожежу було ліквідовано та врятовано від вогню житловий будинок. В результаті пожежі вогнем було пошкоджено моторним відсік та салон автомобіля.



У с. Михальча Сторожинецького району через загорання у моторному відсіку виникла пожежа в автомобілі «Оpel Omega». Пожежу ліквідували рятувальники Державної пожежно-рятувальної частини №1 м. Чернівців та місцева пожежна охорона с. Кам'яна. У с. Магала Новоселицького району рятувальники ліквідували пожежу в автомобілі «Volkswagen Transporter».



Окрім цього, пожежно-рятувальні підрозділи ліквідували пожежі у літній кухні в с. Черешенька Вижницького району та у господарській будівлі в с. Долиняни Хотинського району, під час яких було врятовано від вогню 4 будівлі.









