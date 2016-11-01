На Буковині правоохоронці продовжують виявляти порушення у лісовій галузі

Одним із пріоритетних напрямків діяльності органів прокуратури Чернівецької області є координація роботи правоохоронних органів щодо виявлення кримінальних правопорушень у сфері лісокористування.



Так, 01.11.2016 за результатом спільної перевірки прокуратури області та Сторожинецького відділу поліції у рамках кримінального провадження за межами с. Буденець виявлено близько понад 20 куб. метрів складованої лісодеревини без документів та без встановленого власника - повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.



З 2 по 5 листопада 2016 року співробітники прокуратури Чернівецької області спільно із працівниками Управління Служби безпеки України та Головного управління Нацполіції під час проведення відпрацювань у Путильському районі зупинили п’ять лісовозів, які перевозили понад 90 м. куб. лісодеревини, як без маркувальних бирок та з відсутністю відповідних документів про походження вантажу, так із бирками, які не відповідали наявній лісодеревині.

За цими фактами внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб).



Також, 05.11.2016 в с. Іспас Вижницького району Чернівецької області працівники Кіцманської місцевої прокуратури спільно з співробітниками Управління Служби безпеки України та поліції, зупинили автомобіль «КАМАЗ», який перевозив 29 колод лісодеревини породи «Дуб».



Під час вивчення товарно-транспортних накладних та нарядів на відпуск, правоохоронці виявили, що деревину перевозять за документами до яких внесено завідомо неправдиві відомості про кількісні характеристики вантажу.



За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 358 КК України(підроблення посвідчення або іншого документа, який видається чи посвідчується підприємством).



Розслідування даних проваджень триває та перебуває на контролі прокурора області.

