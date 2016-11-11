11 листопада о 16:00

Багатства української еліти - це плювок в обличчя націїВ Україні опублікували декларації. Весь світ жахнувся, коли побачив захланних дебілів від влади. Вони обібрали нас всіх, вкрали кошти МВФ і продовжують грабунок. Вони перетворили нас на кріпаків. Вони загарбали наші землі. Вони вже давляться своїми коштовностями і дорогими годинниками. І нема від них порятунку.
МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИКитайський мудрець Конфуцій попереджав: хто намагається викликати у вас почуття вини, той прагне отримати владу над вами. А українців звинувачують у "геноциді" то російськомовних на сучасному Донбасі, то поляків на Волині 1943 року, то євреїв під час Другої світової війни. Ці звинувачення викликають хвилю емоцій і збурюють суспільство. Здається, саме таку реакцію і планували автори цих політичних ударів по Україні. Проте нам треба зберігати холодний розум, не піддаючись некерованим почуттям, щоб не накоїти великої біди.
голова обласної державної адміністрації Олександр Фищук здійснить робочу поїздку на Кіцманщину, де візьме участь у відкритті нового приміщення Брусницької лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Збір журналістів о 13.00 біля адмінбудівлі обласної державної адміністрації.
в 18 ауд. факультету історії, політології та міжнародних відносин ЧНУ (вул. Кафедральна, 2) відбудеться інформаційний форум «Інструменти парламентського моніторингу: як дізнатися все про свого депутата». Під час заходу