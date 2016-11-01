У Чернівцях відкриється фотовиставка присвячена лікарю-інфекціоністу Ігору Бесарабі

В експозиції близько 120 фотопортретів вісімнадцяти чернівецьких фотографів.За словами організаторів, виставку присвятили пам’яті товариша Ігора Бесараби. За фахом він був лікарем-інфекціоністом і фотографом за покликанням.«Фото Ігора Бесараби, які теж представлені в загальній експозиції, об'єднує незмінна позитивність, любов до людей, своєї професії, роздуми про сьогодення та плинність часу. З минулого року немає з нами чудової людини, лікаря і фотографа, але він живе і житиме в своїх світлинах»- Тарас Перун, голова Чернііецької обласної організації спілки фотохудожників УкраїниНа виставці будуть представлені роботи таких чернівецьких фотографів: Сергія Ахременка, Володимира Ворка, Миколи Гавки,Тетяни Геда, Павла Євпраксіна, Михайла Михалатюка, Романа Остапчука, Василя Паладяна, Тараса Перуна, Сергія Полякова, Анастасії Прокопець, Ольги Прокопюк, Василя Салиги, Кіри Ставчанської, Сергія Хащиюка, Володимира Царюка, Володимира Цитрака, Альони Чорної.Джерело: http://weche.info