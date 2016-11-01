За несвоєчасну сплату єдиного податку - штраф 50 відсотків ставки

Чернівецька ОДПІ нагадує, що для суб’єктів господарювання з 1 січня 2016 року Податковим кодекcом України встановлено ставки єдиного податку в таких межаx:



1 група єдиного податку – до 10 відсотків розміру мінімальної зарплати, що складає 137,80 гривень;

2 група єдиного податку – до 20 відсотків розміру мінімальної зарплати, що складає 275,60 гривень.

Платники єдиного податку першої та другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.



Звертаємо увагу, що несплата (неперерахування) фізичною особою - платником єдиного податку, визначеною підпунктами 1 і 2 пункту 291.4 статті 291 цього Кодексу, авансових внесків єдиного податку в порядку та у строки, визначені цим Кодексом, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 50 відсотків ставки єдиного податку, обраної платником єдиного податку відповідно до цього Кодексу.



Здебільшого єдиний податок чернівецькими платниками сплачується сумлінно, вчасно та в повному обсязі, що і є запорукою стабільних надходжень до бюджету. Але буває, що платники єдиного податку потрапляють до лав боржників, - перераховують кошти несвоєчасно, не на ті рахунки, або не вказують (вказують неправильно) реєстраційний номер облікової картки, іноді й з вини банку.



Щоб запобігти нарахуванню штрафних санкцій, Чернівецька ОДПІ радить платникам єдиного податку час від часу звірятись щодо стану розрахунків із бюджетом.





