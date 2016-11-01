За квартирантів потрібно сплачувати податки

Здача в оренду власного майна є додатковим джерелом заробітку, це може бути й кімната у квартирі, власне, сама квартира, гараж, дачний будиночок тощо, юридичне оформлення таких правовідносин відбувається шляхом підписання договору про найм (оренду) нерухомого майна.



Та досить часто громадяни України забувають, що згадане джерело заробітку підлягає оподаткуванню.



Особливості нарахування та оподаткування доходів від надання нерухомості в оренду, житловий найм визначає стаття 170 Податкового кодексу. Орендодавцю, який здає квартиру фізичним особам і не є підприємцем, кожного кварталу протягом 40 днів необхідно нарахувати та сплатити податок на фоходи фізичних осіб за ставкою – 18% та 1,5% військового збору.



Сума отриманого доходу, сплаченого протягом року податку та нарахованого податкового зобов’язання за результатами такого року, відображаються орендодавцем у річній податковій декларації. Така декларація подається до 1 травня року, що настає за звітним, до податкової інспекції за адресою платника податку.



Закликаємо громадян до запровадження цивілізованих європейських стандартів, де офіційна оренда - це нормальна практика. Крім відповідальності за несплату податків, не будемо забувати і про те, що право на оформлення субсидій надається особам, які орендують житло і оплачують вартість житлово-комунальних послуг на підставі письмового договору найму (оренди) житла.



Звичайно, податківці можуть і не дізнатись про оренду квартири, але лише у тому випадку, якщо про це не знають сусіди чи конкуренти. Як правило, адресу, за якою мешкають квартиранти, а господарі отримують незаконні прибутки, податківцям підказують доброзичливі сусіди.





