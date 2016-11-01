На алко – тютюнових ліцензіях бюджет заробив майже 12 млн. грн.

Цього року підприємці Чернівців сплатили до місцевого бюджету за ліцензії на право роздрібної торгівлі пивом, алкогольними напоями та тютюновими виробами 11,8 млн. грн., що на 1,2 млн. грн. більше, ніж минулоріч.



Чернівецька ОДПІ нагадує, що роздрібна торгівля алкогольними напоями (за винятком столових вин) або тютюновими виробами може здійснюватися виробниками або суб’єктами господарювання всіх форм власності, виключно за наявності у них ліцензій на продаж зазначеної продукції.



Плата за ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, становить 8 000 гривень на кожний окремий, зазначений в ліцензії електронний контрольно-касовий апарат, що знаходиться у місці торгівлі; на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на кожне місце торгівлі – 2 000 гривень.



На території сіл і селищ, за винятком тих, що знаходяться у межах території міст - 500 гривень на роздрібну торгівлю алкогольними напоями на кожний окремий, зазначений у ліцензії електронний контрольно-касовий апарат та 250 гривень - на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на кожне місце торгівлі.

Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі провадиться щоквартально рівними частками і зараховується до місцевих бюджетів.



Звертаємо увагу, що у разі зміни відомостей щодо місця торгівлі, зазначених у виданій ліцензії, орган, який видав ліцензію, на підставі заяви суб’єкта господарювання протягом трьох робочих днів видає нову ліцензію, оформлену з урахуванням змін, що відбулися. Тобто, на нове місце торгівлі суб’єкт господарювання повинен придбавати нову ліцензію.



