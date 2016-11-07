Багатства української еліти - це плювок в обличчя націїВ Україні опублікували декларації. Весь світ жахнувся, коли побачив захланних дебілів від влади. Вони обібрали нас всіх, вкрали кошти МВФ і продовжують грабунок. Вони перетворили нас на кріпаків. Вони загарбали наші землі. Вони вже давляться своїми коштовностями і дорогими годинниками. І нема від них порятунку.
МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИКитайський мудрець Конфуцій попереджав: хто намагається викликати у вас почуття вини, той прагне отримати владу над вами. А українців звинувачують у "геноциді" то російськомовних на сучасному Донбасі, то поляків на Волині 1943 року, то євреїв під час Другої світової війни. Ці звинувачення викликають хвилю емоцій і збурюють суспільство. Здається, саме таку реакцію і планували автори цих політичних ударів по Україні. Проте нам треба зберігати холодний розум, не піддаючись некерованим почуттям, щоб не накоїти великої біди.
голова обласної державної адміністрації Олександр Фищук здійснить робочу поїздку на Кіцманщину, де візьме участь у відкритті нового приміщення Брусницької лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Збір журналістів о 13.00 біля адмінбудівлі обласної державної адміністрації.
в 18 ауд. факультету історії, політології та міжнародних відносин ЧНУ (вул. Кафедральна, 2) відбудеться інформаційний форум «Інструменти парламентського моніторингу: як дізнатися все про свого депутата». Під час заходу
Понеділок, 7.11.2016: - У Шевченківському районному суді винесли вирок хлопцю, який збив комунальника. - Через необережне куріння загинув 51-річний чернівчанин. - Між містом Заставна та селом Товтри знайшли снаряд. - На чернівецькі тепломережі виділили замало грошей - наслідки рішень депутатів даються взнаки. - Мешканці прагнуть створити парк у мікрорайоні Роша. - У Чернівцях скаути провели історичний квест для студентів "Листопадовий зрив". - У Чернівцях відкрилася фотовиставка військової журналістки Вікторії Ясинської з Києва. - На Вижниччині провели фестиваль-конкурс української естрадної пісні ім. Назарія Яремчука "Пісня буде поміж нас". - Третю домашню перемогу у черговому турі першої ліги чемпіонату України з футболу отримала чернівецька "Буковина", здолавши ФК "Суми". - У Чернівцях відбувся фінал ветеранського кубка області.