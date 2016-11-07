Теми Дня ТВА понеділок, 7.11.2016





Понеділок, 7.11.2016:

- У Шевченківському районному суді винесли вирок хлопцю, який збив комунальника.

- Через необережне куріння загинув 51-річний чернівчанин.

- Між містом Заставна та селом Товтри знайшли снаряд.

- На чернівецькі тепломережі виділили замало грошей - наслідки рішень депутатів даються взнаки.

- Мешканці прагнуть створити парк у мікрорайоні Роша.

- У Чернівцях скаути провели історичний квест для студентів "Листопадовий зрив".

- У Чернівцях відкрилася фотовиставка військової журналістки Вікторії Ясинської з Києва.

- На Вижниччині провели фестиваль-конкурс української естрадної пісні ім. Назарія Яремчука "Пісня буде поміж нас".

- Третю домашню перемогу у черговому турі першої ліги чемпіонату України з футболу отримала чернівецька "Буковина", здолавши ФК "Суми".

- У Чернівцях відбувся фінал ветеранського кубка області.