9 листопада о 15.00

в 18 ауд. факультету історії, політології та міжнародних відносин ЧНУ (вул. Кафедральна, 2) відбудеться інформаційний форум «Інструменти парламентського моніторингу: як дізнатися все про свого депутата».



Під час заходу представники Громадянської мережі ОПОРА розкажуть про Портал для аналізу голосувань народних депутатів та фракцій Вони голосують для тебе, можливості та сервіси сайту ОПОРИ РАДА, пошуки по стенограмам парламенту і комітетів та інші інструменти парламентського моніторингу. Такі інструменти дозволяють отримати набагато більше інформації про результати роботи депутатів, ніж містять їхні офіційні сторінки на сайті Верховної Ради, а також допомагають здійснювати власний аналіз за власними критеріями та потребами.