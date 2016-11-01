Компенсації на придбання житла сім’ям загиблих та інвалідам з числа учасників АТО

Уряд постановою від 19.10.2016 № 719 затвердив механізм цільової грошової компенсації для придбання житла сім'ями загиблих учасників антитерористичної операції та інвалідам з числа учасників АТО.



Це означає можливість самостійно обирати найбільш прийнятне житло та купувати його за рахунок коштів грошової компенсації, наданої Урядом. Рішення прийняте з метою реалізації передбаченої державним бюджетом субвенції (299 970 тис. грн.) на будівництво (придбання) житла для вищевказаних категорій осіб. Крім того, документ передбачає право зазначених осіб отримувати (за бажанням) грошову компенсацію за належне їм житло.



Прийняття даного рішення сприятиме ефективному використанню бюджетних коштів та дасть можливість уникнути незадоволення житлом, придбаним органами державної влади для вищезазначеної категорії населення.



Зоя ФЕДИК

в. о. начальника управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області

