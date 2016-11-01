На Буковині дбають про пенсійне забезпечення військових та родини загиблих атовців

Про надання послуг щодо пенсійного забезпечення військовослужбовців, які проходили військову службу в районах проведення антитерористичної операції, обговорили під час засідання «круглого столу», що відбувся в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Чернівецькій області, на тему: «Пенсійне забезпечення військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції та членів їх сімей», за участю керівників громадської організації «Чернівецьке обласне об’єднання учасників, ветеранів, інвалідів АТО та їх сімей» Олександра Ковбасюка та Олександра Ковтуна - інформує прес-служба Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області.– З початку проведення бойових дій на сьогодні 91 особі – колишнім військовослужбовцям Збройних Сил України, органів внутрішніх справ, Держприкордонслужби України – призначено пенсії по інвалідності. 145 членам сімей 59 загиблих призначено пенсії у разі втрати годувальника, середній розмір якої становить 2635,15 грн., – повідомила під час «круглого столу» начальник управління пенсійного забезпечення військовослужбовців та деяких інших категорій громадян Людмила Троцюк.Управлінням ведеться постійне інформування громадян про питання щодо призначення пенсій по інвалідності учасникам антитерористичної операції, в разі втрати годувальника членам сімей військовослужбовців, загиблих під час проведення АТО, умови перерахунку пенсій у разі демобілізації, надається допомога у підготовці необхідних документів для призначення пенсій, у тому числі й через управління Пенсійного фонду України в районах області.Під час засідання «круглого столу» окреслили шляхи подальшої співпраці органів Пенсійного фонду області з громадською організацією. Було прийнято рішення про участь представників Фонду області у заходах, що проводить «Чернівецьке обласне об’єднання учасників, ветеранів, інвалідів АТО та їх сімей».У ході спілкування присутнім також роздали тематичні буклети з контактними телефонами «гарячих» ліній та адресами Скайп-зв’язку територіальних управлінь Фонду області.