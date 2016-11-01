Таємничі статки «прокурорських»

Від прокурорів колишніх – до нинішніх. Ми і далі допомагаємо Юрію Луценку виявляти тих його підлеглих, стиль життя яких не відповідає офіційним доходам. Деякі працівники генеральної прокуратури не соромляться декларувати чималі статки – просторі квартири, будинки чи дорогі автівки. Але звідки все це у держслужбовців зі скромною зарплатою? Катерина Каплюк продовжує перевіряти українських прокурорів на доброчесність.Програма «СХЕМИ» – проект Радіо Свобода та UA:Першого каналу.Ведуча: Наталія Седлецька