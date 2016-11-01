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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
15:48
07 листопада

Лікувальним установам міста закуплять обладнання на 16,5 мільйонів гривень

15:44
07 листопада

Увага! Обмеження руху транспорту у Чернівцях

15:18
07 листопада

Концерт з нагоди Всесвітнього дня молоді у Чернівцях

13:23
07 листопада

19 порушень митних правил зафіксовано співробітниками Чернівецької митниці ДФС упродовж вихідних

12:16
07 листопада

Прокуратура домоглась нового судового розгляду двох кримінальних проваджень

12:13
07 листопада

Що задекларували чернівецькі депутати-мажоритарники

12:06
07 листопада

Про сумісника фіскалам можна не повідомляти

12:05
07 листопада

За куріння кальяну доведеться сплатити акцизний податок

12:04
07 листопада

Бюджетний внесок чернівецьких спрощенців наблизився до 100 мільйонної позначки

11:52
07 листопада

За фінансування терористів через підставну фінансову фірму, чоловік сплатить державі понад 300 тис. грн. штрафу

11:44
07 листопада

Як отримати одноразову грошову допомогу для переселенців

11:42
07 листопада

Податкові документи слід зберігати 1095 днів

11:41
07 листопада

У Чернівцях найбільше збирають податків із зарплат, землі та підакцизних товарів

11:40
07 листопада

Від чернівецького бізнесу бюджет отримав на третину більше екоподатку

11:40
07 листопада

Цьогоріч у Чернівцях народилося 1776 підприємців

11:36
07 листопада

У Чернівцях набирають слухачів у тренінгову майстерню «Твоя тема!»

11:33
07 листопада

Інформація до відома суб’єктів підприємницької діяльності!

11:32
07 листопада

Чернівчан закликають вшанувати українську мову та долучитися до написання радіодиктанту національної єдності

17:01
04 листопада

В Чернівцях побільшає іноземців?

15:31
04 листопада

Увага! Вибори на Буковині 18 грудня

15:21
04 листопада

На Сторожинеччині під час пожежі загинула людина

15:07
04 листопада

На кордоні з Румунією буковинець позбувся автівки, а інший запропонував хабар охоронцям кордону

15:04
04 листопада

У Чернівцях презентували книжку, яка є бестселером у 12 країнах світу

14:50
04 листопада

Цієї ночі співробітники Чернівецької митниці ДФС припинили дві спроби незаконного переміщення тютюнових виробів

14:40
04 листопада

Щодо стану наповнення бюджету Пенсійного фонду в Чернівецькій області

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Багатства української еліти - це плювок в обличчя нації Багатства української еліти - це плювок в обличчя націїВ Україні опублікували декларації.
Весь світ жахнувся, коли побачив захланних дебілів від влади. Вони обібрали нас всіх, вкрали кошти МВФ і продовжують грабунок.
Вони перетворили нас на кріпаків.
Вони загарбали наші землі.
Вони вже давляться своїми коштовностями і дорогими годинниками.
І нема від них порятунку.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на Буковині Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на БуковиніЗ`ясовується, наші спецслужби таки навчилися вже працювати. І, що відрадно, на українську державу і українську націю. Зрадники залишилися у Криму та втекли до Росії.

Ігор Буркут, політолог:

МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИ МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИКитайський мудрець Конфуцій попереджав: хто намагається викликати у вас почуття вини, той прагне отримати владу над вами. А українців звинувачують у "геноциді" то російськомовних на сучасному Донбасі, то поляків на Волині 1943 року, то євреїв під час Другої світової війни. Ці звинувачення викликають хвилю емоцій і збурюють суспільство. Здається, саме таку реакцію і планували автори цих політичних ударів по Україні. Проте нам треба зберігати холодний розум, не піддаючись некерованим почуттям, щоб не накоїти великої біди.
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Що, Де, Коли
7 листопада о 15.00
у каб. 202 відбудеться брифінг Чернівецького міського голови Олексія Каспрука.
8 листопада о 14.00
голова обласної державної адміністрації Олександр Фищук здійснить робочу поїздку на Кіцманщину, де візьме участь у відкритті нового приміщення Брусницької лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини.
Збір журналістів о 13.00 біля адмінбудівлі обласної державної адміністрації.
10 листопада о 17.00
10 листопада о 17.00
12 листопада о 15.00
12 листопада о 15.00


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Концерт з нагоди Всесвітнього дня молоді у Чернівцях

Сьогодні, 15:18 / Коментарів: 0
10 листопада 2016 року з ініціятиви ГО "Студентська Свобода" у Чернівцях відбудеться урочистий концерт з нагоди Всесвітнього дня молоді. У програмі заходу заплановані виступи команд КВК та місцевих артистів - повідомляє прес-служба Чернівецької обласної організації ВО "Свобода".

Концерт з нагоди Всесвітнього дня молоді у Чернівцях


Також під час концерту відбудеться збір коштів для Чернівецького спеціялізованого дитячого будинку.

Початок заходу о 17:00 в приміщенні Центрального Палацу Культури і Мистецтв. Вхід вільний.

Запрошуємо мешканців та гостей міста.
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