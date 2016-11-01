Концерт з нагоди Всесвітнього дня молоді у Чернівцях

10 листопада 2016 року з ініціятиви ГО "Студентська Свобода" у Чернівцях відбудеться урочистий концерт з нагоди Всесвітнього дня молоді. У програмі заходу заплановані виступи команд КВК та місцевих артистів - повідомляє прес-служба Чернівецької обласної організації ВО "Свобода".Також під час концерту відбудеться збір коштів для Чернівецького спеціялізованого дитячого будинку.Початок заходу о 17:00 в приміщенні Центрального Палацу Культури і Мистецтв. Вхід вільний.Запрошуємо мешканців та гостей міста.