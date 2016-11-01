СААКАШВІЛІ ПОДАВ У ВІДСТАВКУ

Голова Одеської обласної державної адміністрації Михайло Саакашвілі подає у відставку.
Він мотивував це тим, що президент підтримує два клани в Одесі й область здають не просто корупціонерам, а ворогам України.
"У цій ситуації я вирішив подати у відставку й почати новий етап боротьби", – заявив Саакашвілі в Одесі.
"Нехай вони не сподіваються й не розраховують позбутися мене. Я той солдат, який іде стільки, скільки може, а потім стільки, скільки треба", – додав він.
Він запевнив, що "боротьба триває".
"Якщо чесно, для мене останньою краплею стали електронні декларації. Коли я бачу ці знахабнілі пики – немає більше слова, – які і тут, і по всій Україні заявляють нахабно, що в них є мільярди лише в готівці, і ще вони отримують соціальну допомогу від держави, від тих пенсіонерів, які просто тремтячими руками останні копійки збирають, щоб не загинути з голоду", – сказав Саакашвілі.
"І в цей час єдине, що я бачу, що жоден порядний чиновник, який почав по-новому справді працювати, не отримує не лише захисту – вони абсолютно беззахисні, бо верховна влада в Києві прямо напускає на них усяких там Пресманів, Гончаренків…", – додав він.
"І коли реально в Одеській області президент особисто підтримує два клани – клан бандитський, кримінальний убивць '90-х Труханова й ізмаїльський корупційний клан Урбанського. І реально всю владу в області віддали цим двом і ще їхнім союзникам – сепаратистам із "Нашого краю" Антона Киссе", – заявив Саакашвілі.
Він обурився, що "це відбувається абсолютно відкрито".
"Одеську область здають не лише корупціонерам – здають ворогам України. Я не збираюся про це мовчати. Мені це все справді набридло", – додав глава ОДА.
Джерело: Україгїнська правда