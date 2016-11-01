19 порушень митних правил зафіксовано співробітниками Чернівецької митниці ДФС упродовж вихідних

6-7 листопада працівниками Чернівецької митниці складено 19 протоколів про порушення митних правил.



Майже 74% справ запроваджено через порушення громадянами порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю. За складеними згідно зі ст.471 Митного кодексу України протоколами вилучено 8 планшетних комп’ютерів «iPad Pro» загальною вартістю майже 164 000 грн., 378 пляшок вина на суму понад 27 000 грн. та 2 радіатори для центрального опалення вартістю 3 600 грн. У п’яти випадках по квитанції МД-1 передано на зберігання на склад митного органу 25 хутряних виробів загальною вартістю майже 850 тисяч гривень.



Також у відповідності до ч.1 ст.483 МКУ за двома протоколами через спроби незаконного переміщення до сусідньої Румунії тютюнових виробів митники вилучили близько півтисячі пачок сигарет різних марок на суму майже 6 500 грн.

