Прокуратура домоглась нового судового розгляду двох кримінальних проваджень

Суд касаційної інстанції підтримав доводи прокуратури Чернівецької області щодо необґрунтованості двох судових рішень у кримінальних провадженнях, зареєстрованих за ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) та ч. 2 ст. 187 КК України (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб) - повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.



Так, Вищим спеціалізованим судом України за касаційною скаргою прокурора скасовано рішення суду щодо закриття кримінального провадження відносно 36-річного жителя Кельменецького району, який у липні 2015 року під час суперечки із своїм односельчанином, не зважаючи на те, що останній є інвалідом 2 групи, спричинив йому середньої тяжкості тілесні ушкодження.



Окрім цього, Вищий спеціалізований суд України скасував судове рішення про пом’якшення покарання двом розбійникам, які в березні минулого року після розпивання спиртних напоїв напали на свого односельчанина з метою заволодіння його грошима.



У двох кримінальних провадженнях призначено новий судовий розгляд.



