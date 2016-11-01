Що задекларували чернівецькі депутати-мажоритарники

30 жовтня 2016 року сплив термін подачі електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Свої декларації подали і четверо депутатів-мажоритарників від Чернівецької області.
Відповідно до внесених змін до статті 12 пункту 10 Закону “Про засади запобігання і протидії корупції”, надання завідомо недостовірних відомостей в декларації є підставою для притягнення суб’єкта декларування до дисциплінарної або адміністративної відповідальності.За загальними підрахунками, народні депутати-мажоритарники Чернівецької області та їх сім’ї зберігають готівкою 4 120 000 грн., 130 000 доларів США та 99 000 євро. Депутат від 201 округу (м. Чернівці) Микола Федорук
задекларував дві квартири в м. Чернівці на 108,2 та 42,2 м2. У власності дружини депутата Віри Федорук є три земельні ділянки на 165,8, 2500 та 1298 м2 у с. Глиниця Кіцманського р-ну Чернівецької області. Також в дружини задекларовано авто Toyota RAV 4 2006-го року випуску і корпоративні права на приватне підприємство “Затишок-3000” вартістю – 2 991 486 грн. З доходів Микола Федорук задекларував 79104 грн. заробітньої плати, 9902 грн. пенсії, 744 грн. благодійної допомоги, 10721 грн. процентів. Його дружина – 19766 грн. заробітньої платні, 21498 грн. пенсії та 98 грн. процентів. Крім того народний депутат задекларував грошові активи – 12000 доларів США та 7000 євро готівкою та 93230 грн. на банківському рахунку, а його дружина – 53000 доларів США та 450000 грн. готівкою. Іван Рибак, який представляє 202 виборчий округ
(Кіцманський, Сторожинецький, Вижницький та Путильський райони), задекларував земельну ділянку розміром 100,3 м2 , квартиру дружини (Тетяна Рибак) в Києві на 80,6 м2 , а також незавершене будівництво жилого будинку в с. Забуччя, Києво-Святошинського р-ну, не вказавши його загальну площу. З транспорту в сім’ї Рибака два автомобілі – Toyota LC200 (2011 р.в.) та Toyota RAV4 (2013 р.в.). Іван Рибак задекларував цінні папери АСК “Укррічфлот”, а також, торгову марку Пивний дім “Кайзер” без зазначення вартості активу. За 2015 рік Іван Рибак заробив 79885 грн., отримав 1172 грн. процентами, а також 80559 грн. - на здійснення депутатських повноважень. Його дружина отримала 18921 грн. державної допомоги при народженні дитини. В активах депутата – 126 388 грн. на банківському рахунку. Готівкою Іван Рибак має 30000 доларів США, 21000 євро та 340000 грн. В його дружини готівкою задекларовано 15000 євро, 5000 доларів США та на рахунку в банку 520 грн. Іван Рибак має фінансове зобов’язання за договором лізингу на користь ТОВ "Український лізинговий фонд" в розмірі 52917 грн. Депутат є членом благодійної організації МБФ "Мистецька скарбниця". Депутат від 203 округу
(Глибоцький, Новоселицький та Герцаївський райони) Григорій Тіміш
задекларував 5 земельних ділянок: одна на 1000 м2 у його власності і знаходиться в смт. Глибока, інші чотири - у власності його матері Віоріки (три - в с. Купка Глибоцького району на 2500, 3639 та 2600 м2 і ще одна в с. Сучевени, Глибоцького р-ну. на 15700 м2 ). Ще у власності матері знаходиться будинок в с. Купка на 115,5 м2. Також депутат задекларував незавершений житловий будинок в смт. Глибока площею 117,21 м2. Транспортні засоби депутатом не задекларовано. З грошових доходів за 2015 рік Григорій Тіміш задекларував 79863 грн. заробітної платні, 128092 грн. за відчуження нерухомого майна, його мати – 14773 грн. заробітної платні, дочка – 17430 грн. Крім того депутат отримав 167900 грн. компенсації вартості винайму готельного номера від Апарату Верховної Ради, 76125 грн. та 74625 грн. повернення позики. Всі грошові активи сім’я депутата зберігає готівкою. В матері депутата є 9000 євро, дружини – 830000 грн. та 28000 євро, в самого Григорія Тіміша 8500 доларів США. Григорій Тіміш має фінансові зобов’язання в загальному розмірі на 49550 грн., а також витратив на оренду нерухомого майна – 167900 грн. Григорій Тіміш є членом Глибоцької районної громадської організації “Глибоччина”. Представник 204 виборчого округу
(Хотинський, Кельминецький, Сокирянський райони ) Бурбак Максим
задекларував земельну ділянку розміром 1000 м2 в с. Горішні Шерівці Заставнівського р-ну, 2 квартири в м. Чернівці (88,5 та 113,4 м2), одну в м. Київ (100 м2). Ще одна земельна ділянка на 2472 м2 записана в с. Виженка, Вижницького району і знаходиться у власності дружини депутата Тетяни. Вона також володіє двома квартирами у м. Чернівці (106,1 та 54,7 м2) і житловим будинком у с. Виженка (82, 6 м2), будівництво якого ще не завершено. У власності Максима Бурбака знаходиться один автомобіль ВАЗ 2108 (1990 р.в), в той час як у власності дружини – Mitsubishi Pajero (2003 р.в) та 20 вантажних автомобілів. Також дружина депутата володіє борговими цінними паперами номінальною вартістю (без зазначення, в якій саме валюті) 10000, корпоративними правами ТБ ЛОГ з вартістю – 4000000 та Буковинської універсальної біржі, вартістю – 2000. В 2015 році Максим Бурбак заробив 77925 грн. Його дружина отримала 1 251 094 грн. доходу за відчуження рухомого майна, цінних паперів та корпоративних прав. На банківському рахунку Тетяни Бурбак знаходиться 1328498 грн., а готівкою – 2500000 грн., 19000 євро та 30000 доларів США. Максим Бурбак має фінансові зобов’язання загальним розміром 122718 грн., а також витрати на оренду квартири в розмірі 150000 грн. Максим Бурбак є членом Чернівецької обласної громадської організації "Міжрегіональна аграрна спілка", Громадської організації "Спільними зусиллями захистимо Чернівці!" та Чернівецької обласної асоціації "Техноспорт”.
Матеріал підготовлений за підтримки Програми USAID «РАДА: підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське представництво» (виконується Фондом Східна Європа).