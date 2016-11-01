Бюджетний внесок чернівецьких спрощенців наблизився до 100 мільйонної позначки

Упродовж цього року від суб’єктів господарювання, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ та обрали спрощену систему оподаткування, до бюджету надійшло 97,1 млн. грн. єдиного податку. Це на 33,0 млн. грн., або більш як на третину перевищує минулорічні показники - syajhve' Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.



Підприємці сплатили 70,5 млн. грн. цього податку, юридичні особи – платники єдиного податку – 26,6 млн. грн. (в т.ч. платники на ІІІ – ій групі – 25,7 млн. грн. та 0,9 млн. грн. сільгоспвиробники).



Цього року за підсумками десяти місяців спрощенці збагатили бюджет Чернівців на 88,2 млн. грн., що на 24,1 млн. грн. більше, ніж минулого року, а Глибоцька громада від єдинників отримала 8,9 млн. грн.



Чернівецька ОДПІ нагадує, що спрощенці першої і другої групи, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку на один календарний місяць у році на час відпустки, а також за період хвороби, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.



Звертаємо увагу, що згідно п. 295.1 Податкового кодексу України, платники єдиного податку першої і другої групи сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.







