За фінансування терористів через підставну фінансову фірму, чоловік сплатить державі понад 300 тис. грн. штрафу

Шевченківський районний суд м. Чернівці визнав винним 26-річного жителя Луганської області у фінансуванні тероризму та призначив покарання у вигляді штрафу в розмірі 20 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 340 тис. грн. з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням фінансово-господарських та адміністративно-розпорядчих функцій строком на три роки та з конфіскацією майна вартістю понад 300 тис. грн. - повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.



Встановлено, що чоловік, в січні 2015 року перебуваючи у м. Краснодон Луганської області, знаючи про дефіцит готівки на фінансовому ринку тимчасово окупованої території Луганської області, відсутність банківських установ України та проблеми із забезпеченням учасників терористичної організації «ЛНР» необхідними готівковими коштами, за попередньою змовою з іншими особами, умисно, з метою особистого збагачення, створив у м. Краснодон Луганської області фінансову установу по наданню фінансових послуг.



Зловмисники перераховували кошти з рахунків «клієнтів» на рахунки працівників установи та співучасників за межі території проведення антитерористичної операції, зокрема у м. Харків, де через банкомати знімали готівку і доставляли у м. Краснодон.



Завдяки злагодженим діям правоохоронців злочинну діяльність фінансової установи було припинено, а винні понесуть покарання.



