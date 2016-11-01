Буковинець намагався провезти через кордон планшети «IPad Pro»

Комп’ютерну техніку в кількості 8 одиниць вилучено 6 листопада після 2-ої години ночі в пункті пропуску “Порубне-Сірет” митного поста “Вадул-Сірет” працівниками Чернівецької митниці ДФС спільно зі співробітниками оперативної робочої групи ДФС України. Про це інформує прес-центр Чернівецької митниці.47-річний буковинець, який прямував з Румунії до України у приватних справах, в пішому порядку зайшов на територію пункту пропуску й для проходження митного контролю обрав смугу руху “зелений коридор”.Під час здійснення митних формальностей митники виявили товар, пропуск якого підпадає під обмеження: відповідно до п.13 ст. 370 МК України громадяни можуть ввозити на митну територію України планшетні комп’ютери у кількості не більше двох штук.Таким чином, громадянин порушив порядок проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю.Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбачених статтею 471 МКУ, санкції якої передбачають накладення штрафу в розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та конфіскацію товарів.