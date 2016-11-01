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12:16
07 листопада

Прокуратура домоглась нового судового розгляду двох кримінальних проваджень

12:13
07 листопада

Що задекларували чернівецькі депутати-мажоритарники

12:06
07 листопада

Про сумісника фіскалам можна не повідомляти

12:05
07 листопада

За куріння кальяну доведеться сплатити акцизний податок

12:04
07 листопада

Бюджетний внесок чернівецьких спрощенців наблизився до 100 мільйонної позначки

11:52
07 листопада

За фінансування терористів через підставну фінансову фірму, чоловік сплатить державі понад 300 тис. грн. штрафу

11:44
07 листопада

Як отримати одноразову грошову допомогу для переселенців

11:42
07 листопада

Податкові документи слід зберігати 1095 днів

11:41
07 листопада

У Чернівцях найбільше збирають податків із зарплат, землі та підакцизних товарів

11:40
07 листопада

Від чернівецького бізнесу бюджет отримав на третину більше екоподатку

11:40
07 листопада

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11:36
07 листопада

У Чернівцях набирають слухачів у тренінгову майстерню «Твоя тема!»

11:33
07 листопада

Інформація до відома суб’єктів підприємницької діяльності!

11:32
07 листопада

Чернівчан закликають вшанувати українську мову та долучитися до написання радіодиктанту національної єдності

17:01
04 листопада

В Чернівцях побільшає іноземців?

15:31
04 листопада

Увага! Вибори на Буковині 18 грудня

15:21
04 листопада

На Сторожинеччині під час пожежі загинула людина

15:07
04 листопада

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15:04
04 листопада

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14:50
04 листопада

Цієї ночі співробітники Чернівецької митниці ДФС припинили дві спроби незаконного переміщення тютюнових виробів

14:40
04 листопада

Щодо стану наповнення бюджету Пенсійного фонду в Чернівецькій області

12:08
04 листопада

Сьогодні у Чернівцях відкриття ІІІ Всеукраїнського фестивалю – конкурсу дитячої та юнацької творчості «ОСІННЯ ПЕКТОРАЛЬ ТАЛАНТІВ»

12:04
04 листопада

У власне здоров’я та пенсію чернівчани торік інвестували майже 800 тис. грн.

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04 листопада

Від чернівецького бізнесу бюджет отримав на третину більше екоподатку

12:01
04 листопада

У Чернівцях найбільше збирають податків із зарплат, землі та підакцизних товарів

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Багатства української еліти - це плювок в обличчя нації Багатства української еліти - це плювок в обличчя націїВ Україні опублікували декларації.
Весь світ жахнувся, коли побачив захланних дебілів від влади. Вони обібрали нас всіх, вкрали кошти МВФ і продовжують грабунок.
Вони перетворили нас на кріпаків.
Вони загарбали наші землі.
Вони вже давляться своїми коштовностями і дорогими годинниками.
І нема від них порятунку.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на Буковині Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на БуковиніЗ`ясовується, наші спецслужби таки навчилися вже працювати. І, що відрадно, на українську державу і українську націю. Зрадники залишилися у Криму та втекли до Росії.

Ігор Буркут, політолог:

МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИ МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИКитайський мудрець Конфуцій попереджав: хто намагається викликати у вас почуття вини, той прагне отримати владу над вами. А українців звинувачують у "геноциді" то російськомовних на сучасному Донбасі, то поляків на Волині 1943 року, то євреїв під час Другої світової війни. Ці звинувачення викликають хвилю емоцій і збурюють суспільство. Здається, саме таку реакцію і планували автори цих політичних ударів по Україні. Проте нам треба зберігати холодний розум, не піддаючись некерованим почуттям, щоб не накоїти великої біди.
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Що, Де, Коли
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В 202 кабінеті міської ради відбудеться відкрите засідання постійної комісії міської ради з питань законності, прав і свобод людини, регламенту, депутатської діяльності, етики та запобігання корупції, на якому депутати розглянуть питання "Про невідвідування депутатом Ростиславом Біликом сесій міської ради".
6 листопада о 10.00
в Народному домі розпочнеться історичний квест "Листопадовий зрив" для студентів ВНЗ міста Чернівці.
6 листопада о 10.00
7 листопада о 15.00
у каб. 202 відбудеться брифінг Чернівецького міського голови Олексія Каспрука.
12 листопада о 15.00
12 листопада о 15.00


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Як отримати одноразову грошову допомогу для переселенців

Сьогодні, 11:44 / Коментарів: 0
Через проведення бойових дій у нашому рідному місті, нам з родиною довелося виїхати з Луганської області. Чоловік знайшов роботу, однак зарплата невелика. Я через хворобу не можу допомогти йому забезпечити сім’ю. Ми чули, що переселенці можуть отримати одноразову грошову допомогу. Скажіть будь-ласка, чи це правда, і що нам потрібно аби отримати таку допомогу?

Уряд дійсно ще 2014 року затвердив Порядок використання коштів для надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам та внутрішньо переміщеним громадянам. Для цих цілей використовуються кошти, які Міністерство соціальної політики України отримує у вигляді благодійних внесків.
Право на отримання такої грошової допомоги мають громадяни у складних життєвих обставинах, які частково або повністю втратили можливість самостійно піклуватися про особисте чи сімейне життя і брати участь у суспільному житті.

Для отримання допомоги Вам необхідно звернутися до місцевого структурного підрозділу з питань соціального захисту населення. При цьому, не важливо, зареєстровані Ви за місцем проживання чи ні. З собою слід мати:

1) заяву, в якій зазначаються причини необхідності надання грошової допомоги та реквізити рахунку, відкритого в банківській установі;
2) копію документа, що посвідчує особу;
3) копію ідентифікаційного коду платника податків;
4) копію документів, які підтверджують родинні стосунки;
5) для внутрішньо переміщених осіб – копію довідки про взяття на облік;
6) медичну довідка про стан здоров’я (у разі необхідності).

Заява пишеться у довільній формі. При написанні заяви варто не забути зазначити всі факти, які підтверджують наявність складних життєвих обставин та додати підтверджуючі документи. Такими документами можуть бути, наприклад, медичні висновки лікарів, направлення на лікування, документи, які підтверджують статус пільгових категорій, розрахунки, рецепти та інші.

Даний пакет документів працівники соцзахисту передадуть до місцевої комісії з призначення одноразової грошової допомоги, яка має бути утворена місцевою державною адміністрацією або виконкомом міської ради.

Комісія приймає рішення про доцільність надання такої допомоги та її розмір. Обсяг допомоги залежить від наявності коштів та характеру життєвих складнощів конкретного заявника.

Строки розгляду питання про надання грошової допомоги, на жаль, законодавством не визначені.

Варто зазначити, що комісіям рекомендовано насамперед надавати допомогу сім’ям загиблих в антитерористичній операції, сім’ям внутрішньо переміщених осіб, сім’ям учасників АТО, які отримали тяжкі поранення та потребують тривалого лікування.

Наші юристи залюбки допоможуть Вам із оформленням усіх паперів. Дізнатися, де розташований найближчий центр чи бюро правової допомоги, можна зателефонувавши на гарячу лінію за телефоном 0-800-213-103 або ж на сайті Мін’юсту (https://minjust.gov.ua) в рубриці новини.
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