Багатства української еліти - це плювок в обличчя націїВ Україні опублікували декларації. Весь світ жахнувся, коли побачив захланних дебілів від влади. Вони обібрали нас всіх, вкрали кошти МВФ і продовжують грабунок. Вони перетворили нас на кріпаків. Вони загарбали наші землі. Вони вже давляться своїми коштовностями і дорогими годинниками. І нема від них порятунку.
МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИКитайський мудрець Конфуцій попереджав: хто намагається викликати у вас почуття вини, той прагне отримати владу над вами. А українців звинувачують у "геноциді" то російськомовних на сучасному Донбасі, то поляків на Волині 1943 року, то євреїв під час Другої світової війни. Ці звинувачення викликають хвилю емоцій і збурюють суспільство. Здається, саме таку реакцію і планували автори цих політичних ударів по Україні. Проте нам треба зберігати холодний розум, не піддаючись некерованим почуттям, щоб не накоїти великої біди.
В 202 кабінеті міської ради відбудеться відкрите засідання постійної комісії міської ради з питань законності, прав і свобод людини, регламенту, депутатської діяльності, етики та запобігання корупції, на якому депутати розглянуть питання "Про невідвідування депутатом Ростиславом Біликом сесій міської ради".
Субота, 5.11.16: - Фищук живе на одну зарплату, а Каспрук мешкає у квартирі дружини. - Громадські активісти визначатимуть, чи наявний конфлікт інтересів у депутатів. - Депутатський корпус претендує на право абсолютного впливу на комунальні підприємства міста, - Каспрук. - У міській раді розподіляли 103 мільйони гривень перевиконання бюджету. - Чернівці - столиця сальмонельозу, моди, весільної індустрії, - інспектор Фреймут. - У Чернівцях мешканці під’їзду однієї із багатоповерхівок змушені за власні кошти перекривати дах, що протікає. - До 1 листопада з вулиць міста мали зникнути всі літні майданчики. Проте підприємці про це, очевидно, забули. - Територіальні виборчі комісії об'єднаних громад, в яких уже незабаром мають відбутися вибори, і досі не створені. - Війна на Сході України не вплинула на привабливість Буковини для іноземних інвесторів. - Делегати кількох країн обговорювали у Чернівцях перспективи міжрегіонального співробітництва. - Чи є прийнятні вакансії для АТОвців і що роблять працівники центрів зайнятості, аби допомогти військовим працевлаштуватися? - У Хотинській фортеці одружилися учасники АТО. - У Чернівцях завершився одинадцятиденний фестиваль комедії "Золоті оплески Буковини".