Теми Тижня ТВА субота, 5.11.2016





Субота, 5.11.16:

- Фищук живе на одну зарплату, а Каспрук мешкає у квартирі дружини.

- Громадські активісти визначатимуть, чи наявний конфлікт інтересів у депутатів.

- Депутатський корпус претендує на право абсолютного впливу на комунальні підприємства міста, - Каспрук.

- У міській раді розподіляли 103 мільйони гривень перевиконання бюджету.

- Чернівці - столиця сальмонельозу, моди, весільної індустрії, - інспектор Фреймут.

- У Чернівцях мешканці під’їзду однієї із багатоповерхівок змушені за власні кошти перекривати дах, що протікає.

- До 1 листопада з вулиць міста мали зникнути всі літні майданчики. Проте підприємці про це, очевидно, забули.

- Територіальні виборчі комісії об'єднаних громад, в яких уже незабаром мають відбутися вибори, і досі не створені.

- Війна на Сході України не вплинула на привабливість Буковини для іноземних інвесторів.

- Делегати кількох країн обговорювали у Чернівцях перспективи міжрегіонального співробітництва.

- Чи є прийнятні вакансії для АТОвців і що роблять працівники центрів зайнятості, аби допомогти військовим працевлаштуватися?

- У Хотинській фортеці одружилися учасники АТО.

- У Чернівцях завершився одинадцятиденний фестиваль комедії "Золоті оплески Буковини".