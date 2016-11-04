Багатства української еліти - це плювок в обличчя націїВ Україні опублікували декларації. Весь світ жахнувся, коли побачив захланних дебілів від влади. Вони обібрали нас всіх, вкрали кошти МВФ і продовжують грабунок. Вони перетворили нас на кріпаків. Вони загарбали наші землі. Вони вже давляться своїми коштовностями і дорогими годинниками. І нема від них порятунку.
МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИКитайський мудрець Конфуцій попереджав: хто намагається викликати у вас почуття вини, той прагне отримати владу над вами. А українців звинувачують у "геноциді" то російськомовних на сучасному Донбасі, то поляків на Волині 1943 року, то євреїв під час Другої світової війни. Ці звинувачення викликають хвилю емоцій і збурюють суспільство. Здається, саме таку реакцію і планували автори цих політичних ударів по Україні. Проте нам треба зберігати холодний розум, не піддаючись некерованим почуттям, щоб не накоїти великої біди.
В 202 кабінеті міської ради відбудеться відкрите засідання постійної комісії міської ради з питань законності, прав і свобод людини, регламенту, депутатської діяльності, етики та запобігання корупції, на якому депутати розглянуть питання "Про невідвідування депутатом Ростиславом Біликом сесій міської ради".
П'ятниця, 4.11.16: - Депутат Ростислав Білик розповів громадськості та регламентній комісії, де прогулював сесії. - Облаштування сенсорної кімнати для діток, які навчаються у Чернівецькій школі-інтернаті № 2, майже завершили. - Депутати Новодністровська висловили недовіру власному меру. - 11 тисяч доларів - у таку суму полковник поліції оцінив перекваліфікацію кримінальної справи. - З усього світу до Садгори приїхали іудеї, бо ж відкрилася відновлена синагога відомого цадика Ружинського Ребе. - Жертвою пожежі став 65-річний буковинець. - На кордоні з Румунією у буковинця забрали автівки. - Маленьким чернівчанам покажуть лялькову виставу Юхима Чеповецького "Приходь, Казко". - У виставковому центрі культури "Вернісаж" провели майстер-клас із малювання для юних танцівниць. - Чернівці вперше приймають фестиваль дитячої та юнацької творчості "Осіння пектораль талантів". - Чернівецька "Буковина" на своєму полі зіграє матч із ФК "Суми".