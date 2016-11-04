Теми Дня ТВА п'ятниця, 4.11.2016





П'ятниця, 4.11.16:

- Депутат Ростислав Білик розповів громадськості та регламентній комісії, де прогулював сесії.

- Облаштування сенсорної кімнати для діток, які навчаються у Чернівецькій школі-інтернаті № 2, майже завершили.

- Депутати Новодністровська висловили недовіру власному меру.

- 11 тисяч доларів - у таку суму полковник поліції оцінив перекваліфікацію кримінальної справи.

- З усього світу до Садгори приїхали іудеї, бо ж відкрилася відновлена синагога відомого цадика Ружинського Ребе.

- Жертвою пожежі став 65-річний буковинець.

- На кордоні з Румунією у буковинця забрали автівки.

- Маленьким чернівчанам покажуть лялькову виставу Юхима Чеповецького "Приходь, Казко".

- У виставковому центрі культури "Вернісаж" провели майстер-клас із малювання для юних танцівниць.

- Чернівці вперше приймають фестиваль дитячої та юнацької творчості "Осіння пектораль талантів".

- Чернівецька "Буковина" на своєму полі зіграє матч із ФК "Суми".