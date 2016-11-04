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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
12:16
07 листопада

Прокуратура домоглась нового судового розгляду двох кримінальних проваджень

12:13
07 листопада

Що задекларували чернівецькі депутати-мажоритарники

12:06
07 листопада

Про сумісника фіскалам можна не повідомляти

12:05
07 листопада

За куріння кальяну доведеться сплатити акцизний податок

12:04
07 листопада

Бюджетний внесок чернівецьких спрощенців наблизився до 100 мільйонної позначки

11:52
07 листопада

За фінансування терористів через підставну фінансову фірму, чоловік сплатить державі понад 300 тис. грн. штрафу

11:44
07 листопада

Як отримати одноразову грошову допомогу для переселенців

11:42
07 листопада

Податкові документи слід зберігати 1095 днів

11:41
07 листопада

У Чернівцях найбільше збирають податків із зарплат, землі та підакцизних товарів

11:40
07 листопада

Від чернівецького бізнесу бюджет отримав на третину більше екоподатку

11:40
07 листопада

Цьогоріч у Чернівцях народилося 1776 підприємців

11:36
07 листопада

У Чернівцях набирають слухачів у тренінгову майстерню «Твоя тема!»

11:33
07 листопада

Інформація до відома суб’єктів підприємницької діяльності!

11:32
07 листопада

Чернівчан закликають вшанувати українську мову та долучитися до написання радіодиктанту національної єдності

17:01
04 листопада

В Чернівцях побільшає іноземців?

15:31
04 листопада

Увага! Вибори на Буковині 18 грудня

15:21
04 листопада

На Сторожинеччині під час пожежі загинула людина

15:07
04 листопада

На кордоні з Румунією буковинець позбувся автівки, а інший запропонував хабар охоронцям кордону

15:04
04 листопада

У Чернівцях презентували книжку, яка є бестселером у 12 країнах світу

14:50
04 листопада

Цієї ночі співробітники Чернівецької митниці ДФС припинили дві спроби незаконного переміщення тютюнових виробів

14:40
04 листопада

Щодо стану наповнення бюджету Пенсійного фонду в Чернівецькій області

12:08
04 листопада

Сьогодні у Чернівцях відкриття ІІІ Всеукраїнського фестивалю – конкурсу дитячої та юнацької творчості «ОСІННЯ ПЕКТОРАЛЬ ТАЛАНТІВ»

12:04
04 листопада

У власне здоров’я та пенсію чернівчани торік інвестували майже 800 тис. грн.

12:03
04 листопада

Від чернівецького бізнесу бюджет отримав на третину більше екоподатку

12:01
04 листопада

У Чернівцях найбільше збирають податків із зарплат, землі та підакцизних товарів

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Багатства української еліти - це плювок в обличчя нації Багатства української еліти - це плювок в обличчя націїВ Україні опублікували декларації.
Весь світ жахнувся, коли побачив захланних дебілів від влади. Вони обібрали нас всіх, вкрали кошти МВФ і продовжують грабунок.
Вони перетворили нас на кріпаків.
Вони загарбали наші землі.
Вони вже давляться своїми коштовностями і дорогими годинниками.
І нема від них порятунку.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на Буковині Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на БуковиніЗ`ясовується, наші спецслужби таки навчилися вже працювати. І, що відрадно, на українську державу і українську націю. Зрадники залишилися у Криму та втекли до Росії.

Ігор Буркут, політолог:

МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИ МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИКитайський мудрець Конфуцій попереджав: хто намагається викликати у вас почуття вини, той прагне отримати владу над вами. А українців звинувачують у "геноциді" то російськомовних на сучасному Донбасі, то поляків на Волині 1943 року, то євреїв під час Другої світової війни. Ці звинувачення викликають хвилю емоцій і збурюють суспільство. Здається, саме таку реакцію і планували автори цих політичних ударів по Україні. Проте нам треба зберігати холодний розум, не піддаючись некерованим почуттям, щоб не накоїти великої біди.
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Що, Де, Коли
4 листопада о 13.00
В 202 кабінеті міської ради відбудеться відкрите засідання постійної комісії міської ради з питань законності, прав і свобод людини, регламенту, депутатської діяльності, етики та запобігання корупції, на якому депутати розглянуть питання "Про невідвідування депутатом Ростиславом Біликом сесій міської ради".
6 листопада о 10.00
в Народному домі розпочнеться історичний квест "Листопадовий зрив" для студентів ВНЗ міста Чернівці.
6 листопада о 10.00
7 листопада о 15.00
у каб. 202 відбудеться брифінг Чернівецького міського голови Олексія Каспрука.
12 листопада о 15.00
12 листопада о 15.00


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Теми Дня ТВА п'ятниця, 4.11.2016

5-11-2016, 10:36 / Коментарів: 0


П'ятниця, 4.11.16:
- Депутат Ростислав Білик розповів громадськості та регламентній комісії, де прогулював сесії.
- Облаштування сенсорної кімнати для діток, які навчаються у Чернівецькій школі-інтернаті № 2, майже завершили.
- Депутати Новодністровська висловили недовіру власному меру.
- 11 тисяч доларів - у таку суму полковник поліції оцінив перекваліфікацію кримінальної справи.
- З усього світу до Садгори приїхали іудеї, бо ж відкрилася відновлена синагога відомого цадика Ружинського Ребе.
- Жертвою пожежі став 65-річний буковинець.
- На кордоні з Румунією у буковинця забрали автівки.
- Маленьким чернівчанам покажуть лялькову виставу Юхима Чеповецького "Приходь, Казко".
- У виставковому центрі культури "Вернісаж" провели майстер-клас із малювання для юних танцівниць.
- Чернівці вперше приймають фестиваль дитячої та юнацької творчості "Осіння пектораль талантів".
- Чернівецька "Буковина" на своєму полі зіграє матч із ФК "Суми".
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