У Чернівцях набирають слухачів у тренінгову майстерню «Твоя тема!»

В межах реалізації заходів регіональної Програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2015-2016 року Центром громадської активності «Синергія» розпочато набір слухачів у тренінгову майстерню «Твоя тема!»



УЧАСТЬ В МАЙСТЕРНІ БЕЗОПЛАТНА.



Контактна інформація для реєстрації:

тел/факс (0372) 58-53-14, 0502702133, 0509404380

E-mail ccasynergy@ukr.net

Дата проведення: 28 листопада 2016 року. Початок 13.00

Місце проведення: вул. Руська 1, перший поверх, Центр громадської активності «Синергія»



Довідково:

«ТВОЯ ТЕМА» - це п’ять тематичних модулів, спрямованих на започаткування і розвиток підприємницької діяльності.



Цільова аудиторія:

1. Студенти, підприємці-початківці, вразливі категорії (жінки, що проживають на сільських територіях, багатодітні, безробітні, учасники АТО, ВПО)

2. Підприємці, які хочуть підвищити підприємницьку кваліфікацію



• Психологічна мотивація до започаткування власної справи



Модуль розкриває основні питання, з яким зустрічаються підприємці чи ті, хто хоче створити свій бізнес. Також учасники матимуть змогу приступили до розробки власних бізнес - ідей, які цілком можливо отримають своє реальне втілення.



• Пошук бізнес-ідей для власної справи

Модуль спрямований на пошук бізнес-ідей, визначення пріоритетних і перспективних напрямів діяльності, вивченню методів генерування бізнес-ідей, поєднання різних видів економічної діяльності.



• Бізнес-планування

Модуль бізнес-планування допомагає майбутнім підприємцям опанувати ази написання бізнес-плану, вивчити перспективність розвитку майбутнього бізнесу.

• Особливості оподаткування підприємницької діяльності

Модуль дозволяє отримати інформацію про особливості оподаткування фізичних осіб-підприємців в Україні, про види підприємницької діяльності, системи оподаткування та їх особливості. Обрати оптимальну форму оподаткування для власної справи.



• Управління часом: тайм-менеджмент

Модуль спрямований на те, щоб переосмислити цінність свого часу; усвідомити свої можливості і зрозуміти, як їх можна ефективно використовувати; оволодіти навичками і методами "управління" своїм особистим часом.