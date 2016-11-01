У Чернівцях набирають слухачів у тренінгову майстерню «Твоя тема!»

В межах реалізації заходів регіональної Програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2015-2016 року Центром громадської активності «Синергія» розпочато набір слухачів у тренінгову майстерню «Твоя тема!»
УЧАСТЬ В МАЙСТЕРНІ БЕЗОПЛАТНА.
Контактна інформація для реєстрації:
тел/факс (0372) 58-53-14, 0502702133, 0509404380
E-mail ccasynergy@ukr.net
Дата проведення: 28 листопада 2016 року. Початок 13.00
Місце проведення: вул. Руська 1, перший поверх, Центр громадської активності «Синергія»
Довідково:
«ТВОЯ ТЕМА» - це п’ять тематичних модулів, спрямованих на започаткування і розвиток підприємницької діяльності.
Цільова аудиторія:
1. Студенти, підприємці-початківці, вразливі категорії (жінки, що проживають на сільських територіях, багатодітні, безробітні, учасники АТО, ВПО)
2. Підприємці, які хочуть підвищити підприємницьку кваліфікацію
• Психологічна мотивація до започаткування власної справи
Модуль розкриває основні питання, з яким зустрічаються підприємці чи ті, хто хоче створити свій бізнес. Також учасники матимуть змогу приступили до розробки власних бізнес - ідей, які цілком можливо отримають своє реальне втілення.
• Пошук бізнес-ідей для власної справи
Модуль спрямований на пошук бізнес-ідей, визначення пріоритетних і перспективних напрямів діяльності, вивченню методів генерування бізнес-ідей, поєднання різних видів економічної діяльності.
• Бізнес-планування
Модуль бізнес-планування допомагає майбутнім підприємцям опанувати ази написання бізнес-плану, вивчити перспективність розвитку майбутнього бізнесу.
• Особливості оподаткування підприємницької діяльності
Модуль дозволяє отримати інформацію про особливості оподаткування фізичних осіб-підприємців в Україні, про види підприємницької діяльності, системи оподаткування та їх особливості. Обрати оптимальну форму оподаткування для власної справи.
• Управління часом: тайм-менеджмент
Модуль спрямований на те, щоб переосмислити цінність свого часу; усвідомити свої можливості і зрозуміти, як їх можна ефективно використовувати; оволодіти навичками і методами "управління" своїм особистим часом.