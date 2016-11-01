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07 листопада

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12:13
07 листопада

Що задекларували чернівецькі депутати-мажоритарники

12:06
07 листопада

Про сумісника фіскалам можна не повідомляти

12:05
07 листопада

За куріння кальяну доведеться сплатити акцизний податок

12:04
07 листопада

Бюджетний внесок чернівецьких спрощенців наблизився до 100 мільйонної позначки

11:52
07 листопада

За фінансування терористів через підставну фінансову фірму, чоловік сплатить державі понад 300 тис. грн. штрафу

11:44
07 листопада

Як отримати одноразову грошову допомогу для переселенців

11:42
07 листопада

Податкові документи слід зберігати 1095 днів

11:41
07 листопада

У Чернівцях найбільше збирають податків із зарплат, землі та підакцизних товарів

11:40
07 листопада

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11:40
07 листопада

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11:33
07 листопада

Інформація до відома суб’єктів підприємницької діяльності!

11:32
07 листопада

Чернівчан закликають вшанувати українську мову та долучитися до написання радіодиктанту національної єдності

17:01
04 листопада

В Чернівцях побільшає іноземців?

15:31
04 листопада

Увага! Вибори на Буковині 18 грудня

15:21
04 листопада

На Сторожинеччині під час пожежі загинула людина

15:07
04 листопада

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15:04
04 листопада

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14:50
04 листопада

Цієї ночі співробітники Чернівецької митниці ДФС припинили дві спроби незаконного переміщення тютюнових виробів

14:40
04 листопада

Щодо стану наповнення бюджету Пенсійного фонду в Чернівецькій області

12:08
04 листопада

Сьогодні у Чернівцях відкриття ІІІ Всеукраїнського фестивалю – конкурсу дитячої та юнацької творчості «ОСІННЯ ПЕКТОРАЛЬ ТАЛАНТІВ»

12:04
04 листопада

У власне здоров’я та пенсію чернівчани торік інвестували майже 800 тис. грн.

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04 листопада

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12:01
04 листопада

У Чернівцях найбільше збирають податків із зарплат, землі та підакцизних товарів

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Багатства української еліти - це плювок в обличчя нації Багатства української еліти - це плювок в обличчя націїВ Україні опублікували декларації.
Весь світ жахнувся, коли побачив захланних дебілів від влади. Вони обібрали нас всіх, вкрали кошти МВФ і продовжують грабунок.
Вони перетворили нас на кріпаків.
Вони загарбали наші землі.
Вони вже давляться своїми коштовностями і дорогими годинниками.
І нема від них порятунку.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на Буковині Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на БуковиніЗ`ясовується, наші спецслужби таки навчилися вже працювати. І, що відрадно, на українську державу і українську націю. Зрадники залишилися у Криму та втекли до Росії.

Ігор Буркут, політолог:

МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИ МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИКитайський мудрець Конфуцій попереджав: хто намагається викликати у вас почуття вини, той прагне отримати владу над вами. А українців звинувачують у "геноциді" то російськомовних на сучасному Донбасі, то поляків на Волині 1943 року, то євреїв під час Другої світової війни. Ці звинувачення викликають хвилю емоцій і збурюють суспільство. Здається, саме таку реакцію і планували автори цих політичних ударів по Україні. Проте нам треба зберігати холодний розум, не піддаючись некерованим почуттям, щоб не накоїти великої біди.
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Що, Де, Коли
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В 202 кабінеті міської ради відбудеться відкрите засідання постійної комісії міської ради з питань законності, прав і свобод людини, регламенту, депутатської діяльності, етики та запобігання корупції, на якому депутати розглянуть питання "Про невідвідування депутатом Ростиславом Біликом сесій міської ради".
6 листопада о 10.00
в Народному домі розпочнеться історичний квест "Листопадовий зрив" для студентів ВНЗ міста Чернівці.
6 листопада о 10.00
7 листопада о 15.00
у каб. 202 відбудеться брифінг Чернівецького міського голови Олексія Каспрука.
12 листопада о 15.00
12 листопада о 15.00


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Інформація до відома суб’єктів підприємницької діяльності!

Сьогодні, 11:33 / Коментарів: 0
Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців юридичного управління Чернівецької міської ради інформує:

02 листопада 2016 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту права власності (надалі – Закон № 5067), яким внесено зміни до ряду законодавчих актів, в т.ч. і Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Законом № 5067 пропонується ряд визначальних змін у сфері державної реєстрації «бізнесу»:

1. Скасовується принцип «генеральної» екстериторіальності, тобто здійснення державної реєстрації в межах України незалежно від місця знаходження юридичної особи. Натомість вводиться «локальна» екстериторіальність, тобто державна реєстрація проводитиметься незалежно від місця знаходження юридичної особи виключно в межах областей та м. Києва. Таке обмеження поширюється лише на випадки подання документів для реєстрації у паперовій формі (на державну реєстрацію на підставі електронних документів поширюється «генеральна» екстериторіальність).
2. Нотаріальне посвідчення підписів стає обов’язковим у наступних випадках:
2.1. Нотаріальне засвідчення підписів учасників (засновників) юридичної особи або голови та секретаря загальних зборів на рішеннях загальних зборів/інших органів управління юридичної особи, якими вносяться зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі;
2.2. Нотаріальне засвідчення підписів учасників або голови та секретаря загальних зборів (у разі прийняття такого рішення на загальних зборах) на установчих документах юридичної особи. Вказана вимога не поширюється на державну реєстрацію створення юридичної особи (окрім випадків створення у результаті реорганізації);
2.3. Нотаріальне засвідчення справжності підписів на передавальному акті (у разі злиття, приєднання, перетворення) та розподільчому балансі (у разі поділу або виділу).
3. До документів, які подаються для створення юридичних осіб, додано рішення органу управління юридичної особи (протокол установчих зборів учасників, рішення засновника), необхідність подання якого була скасована попередньою редакцією Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Також Законом № 5067 вносяться деякі зміни до Закону України «Про господарські товариства», зокрема до обов’язкових положень, які мають бути в установчих документах господарських товариств, віднесено положення про порядок підписання таких документів, а також ставляться вимоги до нотаріального посвідчення підпису особи на заяві про вихід з товариства.
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