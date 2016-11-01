Інформація до відома суб’єктів підприємницької діяльності!

Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців юридичного управління Чернівецької міської ради інформує:



02 листопада 2016 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту права власності (надалі – Закон № 5067), яким внесено зміни до ряду законодавчих актів, в т.ч. і Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».



Законом № 5067 пропонується ряд визначальних змін у сфері державної реєстрації «бізнесу»:



1. Скасовується принцип «генеральної» екстериторіальності, тобто здійснення державної реєстрації в межах України незалежно від місця знаходження юридичної особи. Натомість вводиться «локальна» екстериторіальність, тобто державна реєстрація проводитиметься незалежно від місця знаходження юридичної особи виключно в межах областей та м. Києва. Таке обмеження поширюється лише на випадки подання документів для реєстрації у паперовій формі (на державну реєстрацію на підставі електронних документів поширюється «генеральна» екстериторіальність).

2. Нотаріальне посвідчення підписів стає обов’язковим у наступних випадках:

2.1. Нотаріальне засвідчення підписів учасників (засновників) юридичної особи або голови та секретаря загальних зборів на рішеннях загальних зборів/інших органів управління юридичної особи, якими вносяться зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі;

2.2. Нотаріальне засвідчення підписів учасників або голови та секретаря загальних зборів (у разі прийняття такого рішення на загальних зборах) на установчих документах юридичної особи. Вказана вимога не поширюється на державну реєстрацію створення юридичної особи (окрім випадків створення у результаті реорганізації);

2.3. Нотаріальне засвідчення справжності підписів на передавальному акті (у разі злиття, приєднання, перетворення) та розподільчому балансі (у разі поділу або виділу).

3. До документів, які подаються для створення юридичних осіб, додано рішення органу управління юридичної особи (протокол установчих зборів учасників, рішення засновника), необхідність подання якого була скасована попередньою редакцією Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».



Також Законом № 5067 вносяться деякі зміни до Закону України «Про господарські товариства», зокрема до обов’язкових положень, які мають бути в установчих документах господарських товариств, віднесено положення про порядок підписання таких документів, а також ставляться вимоги до нотаріального посвідчення підпису особи на заяві про вихід з товариства.

