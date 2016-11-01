Чернівчан закликають вшанувати українську мову та долучитися до написання радіодиктанту національної єдності

З метою підкреслення важливої ролі української мови в консолідації українського суспільства щороку 9 листопада відзначають

День української писемності та мови, вшановують пам'ять Преподобного Нестора-Літописця — послідовника творців слов'янської писемності

Кирила і Мефодія. З нагоди цього свята у Чернівцях біля пам'ятника літописцям Русі-України (на розі вулиць Івана Котляревського та

Лесі Українки) о 14 годині відбудуться урочистості, організовані обласним об’єднанням Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім.Т.Шевченка

та освітянами.



З 2000 року в цей день уже стало традицією написання всеукраїнського радіодиктанту національної єдності з метою об’єднання

всіх небайдужих навколо українського слова. Цього року об 11 годині на Першому каналі Українського радіо почнеться радіопрограма,

присвячена акції: йтиметься про історію радіодиктанту, його учасників, умови написання, а об 11:30 прозвучить власне текст.

Диктуватиме доцент Київського університету ім. Б. Грінченка Олександр Авраменко.



Чернівчан, всіх шанувальників українського слова, запрошують долучитися до написання всеукраїнського радіодиктанту національної

єдності, який дарує особливе відчуття причетності до творення спільної справи. Кожен може стати своєрідним співорганізаторам акції:

створити свій власний осередок диктанту — зібратися родиною, колективом чи організувати написання за місцем роботи або навчання,

адже мета акції не перевірка грамотності, а єднання усіх патріотів України незалежно від віку, освіти, життєвого досвіду чи

соціального статусу.



До організації акції закликають долучитися трудові, учнівські, студентські колективи, підприємців, громадських активістів,

створити належні умови для написання диктанту.



Депутати та посадовці міської ради матимуть змогу написати диктант у сесійній залі Ратуші. Чернівчан для написання диктанту запрошують

в школи №1 і 5, де будуть облаштовані спеціальні аудиторії. З собою необхідно мати ручку.



За умовами акції, кожен може надіслати диктант на перевірку на Українське радіо. Паперові листи треба надсилати на адресу: Хрещатик, 26,

Київ — 1, 01001; електронні — rd@nrcu.gov.ua



У випадку паперових версій перевірятимуться лише диктанти, надіслані 9 і 10 листопада (за поштовим штемпелем).

Електронні листи мають містити відскановані чи сфотографовані копії написаних від руки диктантів і бути надісланими не пізніше 12.00

10 листопада.

Єднаймося!