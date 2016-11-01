Головна У номері Афіша Конференції Щоденно про злободенне Коментарі Підписка RSS Архів старого сайту Контакти
Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
12:16
07 листопада

Прокуратура домоглась нового судового розгляду двох кримінальних проваджень

12:13
07 листопада

Що задекларували чернівецькі депутати-мажоритарники

12:06
07 листопада

Про сумісника фіскалам можна не повідомляти

12:05
07 листопада

За куріння кальяну доведеться сплатити акцизний податок

12:04
07 листопада

Бюджетний внесок чернівецьких спрощенців наблизився до 100 мільйонної позначки

11:52
07 листопада

За фінансування терористів через підставну фінансову фірму, чоловік сплатить державі понад 300 тис. грн. штрафу

11:44
07 листопада

Як отримати одноразову грошову допомогу для переселенців

11:42
07 листопада

Податкові документи слід зберігати 1095 днів

11:41
07 листопада

У Чернівцях найбільше збирають податків із зарплат, землі та підакцизних товарів

11:40
07 листопада

Від чернівецького бізнесу бюджет отримав на третину більше екоподатку

11:40
07 листопада

Цьогоріч у Чернівцях народилося 1776 підприємців

11:36
07 листопада

У Чернівцях набирають слухачів у тренінгову майстерню «Твоя тема!»

11:33
07 листопада

Інформація до відома суб’єктів підприємницької діяльності!

11:32
07 листопада

Чернівчан закликають вшанувати українську мову та долучитися до написання радіодиктанту національної єдності

17:01
04 листопада

В Чернівцях побільшає іноземців?

15:31
04 листопада

Увага! Вибори на Буковині 18 грудня

15:21
04 листопада

На Сторожинеччині під час пожежі загинула людина

15:07
04 листопада

На кордоні з Румунією буковинець позбувся автівки, а інший запропонував хабар охоронцям кордону

15:04
04 листопада

У Чернівцях презентували книжку, яка є бестселером у 12 країнах світу

14:50
04 листопада

Цієї ночі співробітники Чернівецької митниці ДФС припинили дві спроби незаконного переміщення тютюнових виробів

14:40
04 листопада

Щодо стану наповнення бюджету Пенсійного фонду в Чернівецькій області

12:08
04 листопада

Сьогодні у Чернівцях відкриття ІІІ Всеукраїнського фестивалю – конкурсу дитячої та юнацької творчості «ОСІННЯ ПЕКТОРАЛЬ ТАЛАНТІВ»

12:04
04 листопада

У власне здоров’я та пенсію чернівчани торік інвестували майже 800 тис. грн.

12:03
04 листопада

Від чернівецького бізнесу бюджет отримав на третину більше екоподатку

12:01
04 листопада

У Чернівцях найбільше збирають податків із зарплат, землі та підакцизних товарів

Всі Новини »
Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Багатства української еліти - це плювок в обличчя нації Багатства української еліти - це плювок в обличчя націїВ Україні опублікували декларації.
Весь світ жахнувся, коли побачив захланних дебілів від влади. Вони обібрали нас всіх, вкрали кошти МВФ і продовжують грабунок.
Вони перетворили нас на кріпаків.
Вони загарбали наші землі.
Вони вже давляться своїми коштовностями і дорогими годинниками.
І нема від них порятунку.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на Буковині Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на БуковиніЗ`ясовується, наші спецслужби таки навчилися вже працювати. І, що відрадно, на українську державу і українську націю. Зрадники залишилися у Криму та втекли до Росії.

Ігор Буркут, політолог:

МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИ МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИКитайський мудрець Конфуцій попереджав: хто намагається викликати у вас почуття вини, той прагне отримати владу над вами. А українців звинувачують у "геноциді" то російськомовних на сучасному Донбасі, то поляків на Волині 1943 року, то євреїв під час Другої світової війни. Ці звинувачення викликають хвилю емоцій і збурюють суспільство. Здається, саме таку реакцію і планували автори цих політичних ударів по Україні. Проте нам треба зберігати холодний розум, не піддаючись некерованим почуттям, щоб не накоїти великої біди.
Всі статті »
Реклама
ЧАС у соцмережах
Ваш гороскоп
ОПИТУВАННЯ
Чи підримуєте ви АТО?
Так
Ні
Утримуюсь
Популярне за тиждень
Папієв на Буковині придбав село Драчинці разом з селяна ...На хабарі затримали начальника управління внутрішньої б ...Багатства української еліти - це плювок в обличчя націїКіцманський голова РДА товариш Друцул таки експлуатує Є ...Помер Володимир ЖорінІван Мунтян на Буковині не курив кальян, а ловив рибку. ...Увага! Вибори на Буковині 18 грудняЧернівецькі депутати проти будівництва спортивного комп ...Заробітна плата працівників області у вересні 2016 рок ...Прокурор Чернівецької області живе на одну зарплату3 та 4 листопада частина Чернівців буде без води (списо ...Знову аварія на пішоходному переході, де майже кожного ...Григорій Тіміш став жити по-новомуВ Чернівцях побільшає іноземців?Буковинці зможуть оформити паспорт громадянина України ...
Що, Де, Коли
4 листопада о 13.00
В 202 кабінеті міської ради відбудеться відкрите засідання постійної комісії міської ради з питань законності, прав і свобод людини, регламенту, депутатської діяльності, етики та запобігання корупції, на якому депутати розглянуть питання "Про невідвідування депутатом Ростиславом Біликом сесій міської ради".
6 листопада о 10.00
в Народному домі розпочнеться історичний квест "Листопадовий зрив" для студентів ВНЗ міста Чернівці.
6 листопада о 10.00
7 листопада о 15.00
у каб. 202 відбудеться брифінг Чернівецького міського голови Олексія Каспрука.
12 листопада о 15.00
12 листопада о 15.00


Календар
«    Листопад 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Партнери

Чернівчан закликають вшанувати українську мову та долучитися до написання радіодиктанту національної єдності

Сьогодні, 11:32 / Коментарів: 0
З метою підкреслення важливої ролі української мови в консолідації українського суспільства щороку 9 листопада відзначають
День української писемності та мови, вшановують пам'ять Преподобного Нестора-Літописця — послідовника творців слов'янської писемності
Кирила і Мефодія. З нагоди цього свята у Чернівцях біля пам'ятника літописцям Русі-України (на розі вулиць Івана Котляревського та
Лесі Українки) о 14 годині відбудуться урочистості, організовані обласним об’єднанням Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім.Т.Шевченка
та освітянами.

З 2000 року в цей день уже стало традицією написання всеукраїнського радіодиктанту національної єдності з метою об’єднання
всіх небайдужих навколо українського слова. Цього року об 11 годині на Першому каналі Українського радіо почнеться радіопрограма,
присвячена акції: йтиметься про історію радіодиктанту, його учасників, умови написання, а об 11:30 прозвучить власне текст.
Диктуватиме доцент Київського університету ім. Б. Грінченка Олександр Авраменко.

Чернівчан, всіх шанувальників українського слова, запрошують долучитися до написання всеукраїнського радіодиктанту національної
єдності, який дарує особливе відчуття причетності до творення спільної справи. Кожен може стати своєрідним співорганізаторам акції:
створити свій власний осередок диктанту — зібратися родиною, колективом чи організувати написання за місцем роботи або навчання,
адже мета акції не перевірка грамотності, а єднання усіх патріотів України незалежно від віку, освіти, життєвого досвіду чи
соціального статусу.

До організації акції закликають долучитися трудові, учнівські, студентські колективи, підприємців, громадських активістів,
створити належні умови для написання диктанту.

Депутати та посадовці міської ради матимуть змогу написати диктант у сесійній залі Ратуші. Чернівчан для написання диктанту запрошують
в школи №1 і 5, де будуть облаштовані спеціальні аудиторії. З собою необхідно мати ручку.

За умовами акції, кожен може надіслати диктант на перевірку на Українське радіо. Паперові листи треба надсилати на адресу: Хрещатик, 26,
Київ — 1, 01001; електронні — rd@nrcu.gov.ua

У випадку паперових версій перевірятимуться лише диктанти, надіслані 9 і 10 листопада (за поштовим штемпелем).
Електронні листи мають містити відскановані чи сфотографовані копії написаних від руки диктантів і бути надісланими не пізніше 12.00
10 листопада.
Єднаймося!
СХОЖІ НОВИНИ:
Чернівці долучаються до написання Всеукраїнського диктанту національної єдн ...День української писемності та мови відзначать написанням диктанту націонал ...У Сокирянській колонії засуджені написали радіодиктант11 листопада - Всеукраїнський диктант національної єдностіЗахідноукраїнське представництво Міжнародного Фонду «Відродження» оголошує ...
Додати коментар
Ім'я:*
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера
Введіть код: *
comments powered by Disqus
Loading...
Яндекс.Метрика
Головна Свіжий випуск Коментарі Афіша Форум Політика ЧасІнформ RSS Архів старого сайту Реклама Контакти
© 2002 - 2013, всі права захищені. Використання (повне чи часткове) матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови розміщення посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на chas.cv.uа в першому або другому абзаці, відкрите для індексування. Чернівецька газета "ЧАС"