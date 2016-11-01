Молодь запрошують випробувати себе, пройшовши шляхами Чорного Ворона

Мандрівний табір відбудеться з 25 по 27 листопада в урочищі Холодний Яр, що на Черкащині. Учасники пройдуть вишкіл, відвідавши визначні місця, дізнаються більше про історію Холодноярської республіки, а ще багато сюрпризів, несподіванок та, звісно ж, цікавих співочих вечорів чекають на вас. Організатором мандрівного табору є громадська організація "Всеукраїнський молодіжний рух "Національний Альянс".Вродовж ювілейного, десятого “Холодного Яру” молодь відвідає славетні Чигирин та Суботів, Атаманський парк, могилу Василя Чучупаки, Мотронинський монастир, тисячолітній дуб Максима Залізняка та ще багато цікавих місць. Для участі запрошується молодь віком від 14 років. Зголоситись можна за посиланням http://goo.gl/forms/Y8vhHCBclI . Деталі за телефоном 093 147 05 05 . Поспішайте, зголошення триває до 22 листопада.Протягом 1919-1922 років у Холодному Ярі існувала так звана Холодноярська республіка, що була організована селянськими повстанськими загонами під проводом отаманів. До республіки входили 25 сіл, що розташовані довкола лісового масиву. Головним отаманом повстанців був Василь Чучупака, котрий загинув тут у 1920 році в бою з більшовиками. Занурившись в дух свободи цих місць, їхню історію описав Василь Шкляр у своєму відомому романі “Чорний Ворон”.