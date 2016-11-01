Молодь запрошують випробувати себе, пройшовши шляхами Чорного Ворона

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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
17:01
04 листопада

В Чернівцях побільшає іноземців?

15:31
04 листопада

Увага! Вибори на Буковині 18 грудня

15:21
04 листопада

На Сторожинеччині під час пожежі загинула людина

15:07
04 листопада

На кордоні з Румунією буковинець позбувся автівки, а інший запропонував хабар охоронцям кордону

15:04
04 листопада

У Чернівцях презентували книжку, яка є бестселером у 12 країнах світу

14:50
04 листопада

Цієї ночі співробітники Чернівецької митниці ДФС припинили дві спроби незаконного переміщення тютюнових виробів

14:40
04 листопада

Щодо стану наповнення бюджету Пенсійного фонду в Чернівецькій області

12:08
04 листопада

Сьогодні у Чернівцях відкриття ІІІ Всеукраїнського фестивалю – конкурсу дитячої та юнацької творчості «ОСІННЯ ПЕКТОРАЛЬ ТАЛАНТІВ»

12:04
04 листопада

У власне здоров’я та пенсію чернівчани торік інвестували майже 800 тис. грн.

12:03
04 листопада

Від чернівецького бізнесу бюджет отримав на третину більше екоподатку

12:01
04 листопада

У Чернівцях найбільше збирають податків із зарплат, землі та підакцизних товарів

11:43
03 листопада

«Волонтери за Батьківщину» готують смаколики для чергової відправки в АТО

11:12
03 листопада

Закон щодо вдосконалення держреєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності

11:11
03 листопада

Затверджено нові критерії оцінки ступеня ризику від провадження діяльності у сфері посередництва у працевлаштуванні за кордоном

11:10
03 листопада

До Правил з надання послуг централізованого опалення внесено зміни

11:08
03 листопада

Буковинець намагався перевести через кордон свого неповнолітнього сина за підробленими документами

11:04
03 листопада

До 9 листопада не забудьте відзвітувати за три квартали 2016 року

11:03
03 листопада

Майже мільйон отримав бюджет Чернівців від туристів та парковок

11:02
03 листопада

Половина надходжень місцевого бюджету – з легальних зарплат

11:01
03 листопада

Цьогоріч у Чернівцях "народилося" 1776 підприємців

10:57
03 листопада

Сьогодні без тепла частина Чернівців

10:53
03 листопада

Знову аварія на пішоходному переході, де майже кожного місяця під колеса потрапляють пішоходи

10:22
03 листопада

У паливному баці автіки буковинця митники виявили цигаркии

15:27
02 листопада

За фактом отруєння дітей у школі № 41 зареєстровано кримінальне провадження

12:14
02 листопада

Витяг з реєстру платників єдиного податку можна отримати безкоштовно

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Багатства української еліти - це плювок в обличчя нації Багатства української еліти - це плювок в обличчя націїВ Україні опублікували декларації.
Весь світ жахнувся, коли побачив захланних дебілів від влади. Вони обібрали нас всіх, вкрали кошти МВФ і продовжують грабунок.
Вони перетворили нас на кріпаків.
Вони загарбали наші землі.
Вони вже давляться своїми коштовностями і дорогими годинниками.
І нема від них порятунку.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на Буковині Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на БуковиніЗ`ясовується, наші спецслужби таки навчилися вже працювати. І, що відрадно, на українську державу і українську націю. Зрадники залишилися у Криму та втекли до Росії.

Ігор Буркут, політолог:

МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИ МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИКитайський мудрець Конфуцій попереджав: хто намагається викликати у вас почуття вини, той прагне отримати владу над вами. А українців звинувачують у "геноциді" то російськомовних на сучасному Донбасі, то поляків на Волині 1943 року, то євреїв під час Другої світової війни. Ці звинувачення викликають хвилю емоцій і збурюють суспільство. Здається, саме таку реакцію і планували автори цих політичних ударів по Україні. Проте нам треба зберігати холодний розум, не піддаючись некерованим почуттям, щоб не накоїти великої біди.
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Що, Де, Коли
4 листопада о 13.00
В 202 кабінеті міської ради відбудеться відкрите засідання постійної комісії міської ради з питань законності, прав і свобод людини, регламенту, депутатської діяльності, етики та запобігання корупції, на якому депутати розглянуть питання "Про невідвідування депутатом Ростиславом Біликом сесій міської ради".
6 листопада о 10.00
в Народному домі розпочнеться історичний квест "Листопадовий зрив" для студентів ВНЗ міста Чернівці.
6 листопада о 10.00
12 листопада о 15.00
12 листопада о 15.00


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Молодь запрошують випробувати себе, пройшовши шляхами Чорного Ворона

Сьогодні, 09:06 / Коментарів: 0
Молодь запрошують випробувати себе, пройшовши шляхами Чорного Ворона
Мандрівний табір відбудеться з 25 по 27 листопада в урочищі Холодний Яр, що на Черкащині. Учасники пройдуть вишкіл, відвідавши визначні місця, дізнаються більше про історію Холодноярської республіки, а ще багато сюрпризів, несподіванок та, звісно ж, цікавих співочих вечорів чекають на вас. Організатором мандрівного табору є громадська організація "Всеукраїнський молодіжний рух "Національний Альянс".

Вродовж ювілейного, десятого “Холодного Яру” молодь відвідає славетні Чигирин та Суботів, Атаманський парк, могилу Василя Чучупаки, Мотронинський монастир, тисячолітній дуб Максима Залізняка та ще багато цікавих місць. Для участі запрошується молодь віком від 14 років. Зголоситись можна за посиланням http://goo.gl/forms/Y8vhHCBclI . Деталі за телефоном 093 147 05 05 . Поспішайте, зголошення триває до 22 листопада.
Протягом 1919-1922 років у Холодному Ярі існувала так звана Холодноярська республіка, що була організована селянськими повстанськими загонами під проводом отаманів. До республіки входили 25 сіл, що розташовані довкола лісового масиву. Головним отаманом повстанців був Василь Чучупака, котрий загинув тут у 1920 році в бою з більшовиками. Занурившись в дух свободи цих місць, їхню історію описав Василь Шкляр у своєму відомому романі “Чорний Ворон”.
Громадська організація "Всеукраїнський молодіжний рух "Національний Альянс"
43 024 м.Луцьк, пр.Молоді 13,Б тел/факс.: +38-097-864-67-65
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