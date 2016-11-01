Багатства української еліти - це плювок в обличчя націїВ Україні опублікували декларації. Весь світ жахнувся, коли побачив захланних дебілів від влади. Вони обібрали нас всіх, вкрали кошти МВФ і продовжують грабунок. Вони перетворили нас на кріпаків. Вони загарбали наші землі. Вони вже давляться своїми коштовностями і дорогими годинниками. І нема від них порятунку.
МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИКитайський мудрець Конфуцій попереджав: хто намагається викликати у вас почуття вини, той прагне отримати владу над вами. А українців звинувачують у "геноциді" то російськомовних на сучасному Донбасі, то поляків на Волині 1943 року, то євреїв під час Другої світової війни. Ці звинувачення викликають хвилю емоцій і збурюють суспільство. Здається, саме таку реакцію і планували автори цих політичних ударів по Україні. Проте нам треба зберігати холодний розум, не піддаючись некерованим почуттям, щоб не накоїти великої біди.
В 202 кабінеті міської ради відбудеться відкрите засідання постійної комісії міської ради з питань законності, прав і свобод людини, регламенту, депутатської діяльності, етики та запобігання корупції, на якому депутати розглянуть питання "Про невідвідування депутатом Ростиславом Біликом сесій міської ради".
Поспішайте, панове, поки "Бориспіль" відкритий: Шабунін пропонує кидати за грати власників "золотих" декларацій (відео)
Сьогодні, 10:39 / Коментарів: 0
Голова правління Центру протидії корупції заявив, що політичним елітам "вдалось здивувати" своїми деклараціями не лише антикорупційних експертів та журналістів-розслідувачів.
Інформація, подана в електронних деклараціях деяких українських чиновників, вже дає підстави для того, щоб розпочати кримінальні провадження. Про це в ефірі Громадського розказав голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін, інформують Патріоти України.
"Я наголошую – кримінальні провадження будуть. Бо я вже бачу декларації лідерів фракцій, які для мене є дуже дивні. Тут вся надія на Антикорупційне бюро", – сказав він.
За його словами, політичним елітам "вдалось здивувати" своїми деклараціями не тільки антикорупційних експертів та журналістів-розслідувачів.
"Навіть ми здивувались, по-перше, обсягам, а по-друге, такою неадекватністю шляхів витрачання, особливо в період війни в Україні", – додав Шабунін.
У Національному агентстві з питань запобігання корупції заявили, що ті, хто "пожартували" під час заповнення електронної декларації, повинні внести правки протягом 7 днів або будуть притягнуті до відповідальності.
Якщо внесені недостовірні відомості не будуть уточнені у встановлений термін, то щодо декларантів настає адміністративна відповідальність у вигляді штрафу 850-1,7 тис. грн.