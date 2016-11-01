Багатства української еліти - це плювок в обличчя націїВ Україні опублікували декларації. Весь світ жахнувся, коли побачив захланних дебілів від влади. Вони обібрали нас всіх, вкрали кошти МВФ і продовжують грабунок. Вони перетворили нас на кріпаків. Вони загарбали наші землі. Вони вже давляться своїми коштовностями і дорогими годинниками. І нема від них порятунку.
МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИКитайський мудрець Конфуцій попереджав: хто намагається викликати у вас почуття вини, той прагне отримати владу над вами. А українців звинувачують у "геноциді" то російськомовних на сучасному Донбасі, то поляків на Волині 1943 року, то євреїв під час Другої світової війни. Ці звинувачення викликають хвилю емоцій і збурюють суспільство. Здається, саме таку реакцію і планували автори цих політичних ударів по Україні. Проте нам треба зберігати холодний розум, не піддаючись некерованим почуттям, щоб не накоїти великої біди.
В 202 кабінеті міської ради відбудеться відкрите засідання постійної комісії міської ради з питань законності, прав і свобод людини, регламенту, депутатської діяльності, етики та запобігання корупції, на якому депутати розглянуть питання "Про невідвідування депутатом Ростиславом Біликом сесій міської ради".
У Черкасах уже почалося. Запалали барикади ДОДАНО ВІДЕО
Сьогодні, 10:13 / Коментарів: 0
Активісти “викинули” Лютого із приміщення черкаської облполіції. Збираються до Ткаченка голови ОДА
Після годинної наради в приміщенні бухгалтерії Черкаського обласного управління Нацполіції новопризначений начальник Валерій Лютий таки вийшов до громадськості, яка прорвалась усередину “управи”.
Активістів не втримали кілька кордонів поліцейських, які вишикувались перед дверима, коли ті запалили шини, і близько 70 людей зайшли до актової зали ГУ НП, де представлення Лютого очікувало кілька десятків офіцерів. Сам полковник заховався із керівництвом у бухгалтерії, де радився, що робити далі, адже, як повідомляють в “Автомайдані”, міністр МВС Арсен Аваков на вимогу народних депутатів таки призупинив його скандальне призначення.
Утім, теплою зустріч не вийшла, бо з порогу Лютий звинуватив громаду в тому, що вона… захопила приміщення, продемонструвавши тим самим, що жодного порозуміння із людьми шукати не буде. Після словесної перепалки активісти виштовхали одізного полісмена надвір, а тоді взялись за в. о. начальника Валентина Кожухівського.
У сутичці пролунала думка “сходити і до Ткаченка” (голови Черкаської ОДА), який допустив неприйнятне для черкащан призначення. Тим більше, що “досвід ходити у гості до губернатора” у багатьох присутніх є. Напевне, активісти натякнули на славнозвісний штурм приміщення Черкаської ОДА під час Революції Гідності.
Нагадаємо, учора, 3 жовтня, більше сотні представників громадськості пікетували обласне управління національної поліції на Черкащині. Вони вимагали відмінити призначення керівником управління Валерія Лютого. Останнього звинувачують у тому, що він свого часу був радником мера Харкова Геннадія Кернеса, а донедавна очолював поліцію Кривого Рогу, де його звинувачували у кришуванні фальсифікацій виборів та побитті помічника народного депутата Єгора Соболєва. Днем раніше Єгор Соболєв вимагав від Хатії Деконаїдзе заблокувати призначення Валерія Лютого у Черкаси.