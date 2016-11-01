Вадим Новинський втік з України на Афон

Наш власний кореспондент Ростислав Демчук передає з Брюсселя:-Олігарх Вадим Новінський відбув до Греції з паломницькою християнською місією - спокійно повідомила СБУ.Відбув після того, як генпрокуратура зробила у ВР подання про зняття депутатської недоторканості з пана Новінського у зв'язку з початком кримінального провадження.Новінський пообіця у вівторок повернутись до України. Повернеться, чи поповнить список "політичних" втікачів?Чи СБУ відомо де усе це добро, набуте тяжкими трудами, тримає регіонал Новінський?Вадим Новинський зазначив у своїй електронній декларації, що у його дружини та п'ятьох дітей російське громадянство.У графу «Нерухомість» колишній регіонал вніс дві квартири в Києві і п'ять квартир з гаражем в Росії. Ще один будинок сім'ї Новинського на стадії завершення будівництва в Росії.Парламентарій задекларував 40 ікон, 175 картин, кам'яний годинник Tiffany, наперсний хрест кінця 17 століття, 7 вовняних килимів, три комплекти елітних меблів, дві сумки зі шкіри крокодила та пітона, вісім тренажерів, багато ювелірних виробів.Готівкою Вадим Новинський зберігає 3 мільйони гривень, 2,34 мільйона доларів і 780 тисяч євро.У декларації народного депутата також зазначено, що на шопінг (виключно придбання одягу) в 2015 році Новинський витратив: 1,6 мільйона гривень в Німеччині, 5 мільйонів гривень в Росії, більше одного мільйона гривень в Італії, 461 тисячу гривень у Великобританії і лише 284 тисяч гривень в Україні.Понад 10 мільйонів гривень Новинський зазначив, як «внесення застави» в Україні. Торік депутат вніс 5 мільйонів гривень застави за звільнення поддельніци-регіоналки Олени Лукаш. Ще на суму 10,8 мільйона гривень Вадим Новинський заплатив податків.Персональна охорона обійшлася депутатові в 3,3 мільйона гривень.P.S. Дивлюсь на фото Ірини Геращенко в обіймах Новінського і не можу зрозуміти, на чому грунтуються такі теплі взаємини двох, здавалося б, антагоністичних за поглядами політиків.