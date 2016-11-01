Вадим Новинський втік з України на Афон

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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
17:01
04 листопада

В Чернівцях побільшає іноземців?

15:31
04 листопада

Увага! Вибори на Буковині 18 грудня

15:21
04 листопада

На Сторожинеччині під час пожежі загинула людина

15:07
04 листопада

На кордоні з Румунією буковинець позбувся автівки, а інший запропонував хабар охоронцям кордону

15:04
04 листопада

У Чернівцях презентували книжку, яка є бестселером у 12 країнах світу

14:50
04 листопада

Цієї ночі співробітники Чернівецької митниці ДФС припинили дві спроби незаконного переміщення тютюнових виробів

14:40
04 листопада

Щодо стану наповнення бюджету Пенсійного фонду в Чернівецькій області

12:08
04 листопада

Сьогодні у Чернівцях відкриття ІІІ Всеукраїнського фестивалю – конкурсу дитячої та юнацької творчості «ОСІННЯ ПЕКТОРАЛЬ ТАЛАНТІВ»

12:04
04 листопада

У власне здоров’я та пенсію чернівчани торік інвестували майже 800 тис. грн.

12:03
04 листопада

Від чернівецького бізнесу бюджет отримав на третину більше екоподатку

12:01
04 листопада

У Чернівцях найбільше збирають податків із зарплат, землі та підакцизних товарів

11:43
03 листопада

«Волонтери за Батьківщину» готують смаколики для чергової відправки в АТО

11:12
03 листопада

Закон щодо вдосконалення держреєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності

11:11
03 листопада

Затверджено нові критерії оцінки ступеня ризику від провадження діяльності у сфері посередництва у працевлаштуванні за кордоном

11:10
03 листопада

До Правил з надання послуг централізованого опалення внесено зміни

11:08
03 листопада

Буковинець намагався перевести через кордон свого неповнолітнього сина за підробленими документами

11:04
03 листопада

До 9 листопада не забудьте відзвітувати за три квартали 2016 року

11:03
03 листопада

Майже мільйон отримав бюджет Чернівців від туристів та парковок

11:02
03 листопада

Половина надходжень місцевого бюджету – з легальних зарплат

11:01
03 листопада

Цьогоріч у Чернівцях "народилося" 1776 підприємців

10:57
03 листопада

Сьогодні без тепла частина Чернівців

10:53
03 листопада

Знову аварія на пішоходному переході, де майже кожного місяця під колеса потрапляють пішоходи

10:22
03 листопада

У паливному баці автіки буковинця митники виявили цигаркии

15:27
02 листопада

За фактом отруєння дітей у школі № 41 зареєстровано кримінальне провадження

12:14
02 листопада

Витяг з реєстру платників єдиного податку можна отримати безкоштовно

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Багатства української еліти - це плювок в обличчя нації Багатства української еліти - це плювок в обличчя націїВ Україні опублікували декларації.
Весь світ жахнувся, коли побачив захланних дебілів від влади. Вони обібрали нас всіх, вкрали кошти МВФ і продовжують грабунок.
Вони перетворили нас на кріпаків.
Вони загарбали наші землі.
Вони вже давляться своїми коштовностями і дорогими годинниками.
І нема від них порятунку.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на Буковині Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на БуковиніЗ`ясовується, наші спецслужби таки навчилися вже працювати. І, що відрадно, на українську державу і українську націю. Зрадники залишилися у Криму та втекли до Росії.

Ігор Буркут, політолог:

МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИ МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИКитайський мудрець Конфуцій попереджав: хто намагається викликати у вас почуття вини, той прагне отримати владу над вами. А українців звинувачують у "геноциді" то російськомовних на сучасному Донбасі, то поляків на Волині 1943 року, то євреїв під час Другої світової війни. Ці звинувачення викликають хвилю емоцій і збурюють суспільство. Здається, саме таку реакцію і планували автори цих політичних ударів по Україні. Проте нам треба зберігати холодний розум, не піддаючись некерованим почуттям, щоб не накоїти великої біди.
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Що, Де, Коли
4 листопада о 13.00
В 202 кабінеті міської ради відбудеться відкрите засідання постійної комісії міської ради з питань законності, прав і свобод людини, регламенту, депутатської діяльності, етики та запобігання корупції, на якому депутати розглянуть питання "Про невідвідування депутатом Ростиславом Біликом сесій міської ради".
6 листопада о 10.00
в Народному домі розпочнеться історичний квест "Листопадовий зрив" для студентів ВНЗ міста Чернівці.
6 листопада о 10.00
12 листопада о 15.00
12 листопада о 15.00


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Вадим Новинський втік з України на Афон

Сьогодні, 09:25 / Коментарів: 0
Вадим Новинський втік з України на Афон
Наш власний кореспондент Ростислав Демчук передає з Брюсселя:

-Олігарх Вадим Новінський відбув до Греції з паломницькою християнською місією - спокійно повідомила СБУ.
Відбув після того, як генпрокуратура зробила у ВР подання про зняття депутатської недоторканості з пана Новінського у зв'язку з початком кримінального провадження.
Новінський пообіця у вівторок повернутись до України. Повернеться, чи поповнить список "політичних" втікачів?
Чи СБУ відомо де усе це добро, набуте тяжкими трудами, тримає регіонал Новінський?
Вадим Новинський зазначив у своїй електронній декларації, що у його дружини та п'ятьох дітей російське громадянство.
У графу «Нерухомість» колишній регіонал вніс дві квартири в Києві і п'ять квартир з гаражем в Росії. Ще один будинок сім'ї Новинського на стадії завершення будівництва в Росії.
Парламентарій задекларував 40 ікон, 175 картин, кам'яний годинник Tiffany, наперсний хрест кінця 17 століття, 7 вовняних килимів, три комплекти елітних меблів, дві сумки зі шкіри крокодила та пітона, вісім тренажерів, багато ювелірних виробів.
Готівкою Вадим Новинський зберігає 3 мільйони гривень, 2,34 мільйона доларів і 780 тисяч євро.
У декларації народного депутата також зазначено, що на шопінг (виключно придбання одягу) в 2015 році Новинський витратив: 1,6 мільйона гривень в Німеччині, 5 мільйонів гривень в Росії, більше одного мільйона гривень в Італії, 461 тисячу гривень у Великобританії і лише 284 тисяч гривень в Україні.
Понад 10 мільйонів гривень Новинський зазначив, як «внесення застави» в Україні. Торік депутат вніс 5 мільйонів гривень застави за звільнення поддельніци-регіоналки Олени Лукаш. Ще на суму 10,8 мільйона гривень Вадим Новинський заплатив податків.
Персональна охорона обійшлася депутатові в 3,3 мільйона гривень.
P.S. Дивлюсь на фото Ірини Геращенко в обіймах Новінського і не можу зрозуміти, на чому грунтуються такі теплі взаємини двох, здавалося б, антагоністичних за поглядами політиків.

Вадим Новинський втік з України на Афон


Вадим Новинський втік з України на Афон
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