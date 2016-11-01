В Чернівцях побільшає іноземців?

Сергій Луканюк з вересня 2009 р. керує відділом міжнародних відносин в Чернівецькому національному університеті. До того він був керівником відділу міжнародних відносин в Тернопільському національному педагогічному університеті , а також тандем-лектором фонду Роберта Боша, викладачем германістики в Тернополі. В інтерв’ю він розповідає про співпрацю з міжнародними партнерами та порівнює успіхи минулих років з планами на майбутнє.





Чернівецький університет має хороші міжнародні зв'язки з майже 140 університетами-партнерами по всьому світу. Більшість з них, це університету Польщі, Німеччини та Румунії. Університет бере активну участь в таких європейських програмах, як «Темпус/Еразмус+» та «Еразмус Мундус». Зараз маємо 12 спільних проектів з «Еразмус+», які надають можливість нашим студентам вчитися один або два семестри на базі університетів-партнерів. Хоча місто Чернівці менше ніж міста-мільйонники, ЧНУ входить до топ десятки найбільших і найстаріших університетів України, який вважається класичним, бо ми готуємо спеціалістів усіх можливих професій окрім медицини.



В яких наукових галузях проводиться найбільший обсяг роботи в співпраці з партнерами?



Робота ведеться майже в усіх напрямках, але при цьому ми беремо до уваги той факт, що співпраця з кожним університетом є специфічною і опирається на його наукову базу. Для прикладу з університетом в Яссах ми співпрацюємо в галузі комп'ютерних технологій, з професійною вищою школою в Любеку – в галузі архітектури та будівництва, а з університетом в Аусбурзі – в галузі мовознавства та германістики.



Яка загальна кількість стипендій, яку надаються партнерами університету, і скільки іноземних викладачів-волонтерів викладають в ЧНУ?



Щороку проводиться конкурс на близько 150 стипендій для викладачів та студентів нашого університету. На факультеті іноземних мов в нас викладають 3 німецькомовні та 2 англомовні спеціалісти, і от вже декілька років в університеті працює румуномовний спеціаліст. Крім цього університет влаштовує короткострокові програми та семінари з іноземцями, тому кількість іншомовних спеціалістів постійно змінюється.



І чи вплинула політична ситуація в Україні на імідж університету на міжнародній арені?



В останні роки тенденція йде до збільшення кількості партнерів і до міжнародної співпраці в загальному. Ми налагодили співпрацю з європейськими університетами, і 3 роки тому ми заснували міжнародний консорціум, який склали університети України, Румунії та Молдови. За два останні роки, відколи розпочався конфлікт в Україні, ми не отримали жодної відмови у співпраці від наших партнерів. Скажу більше, кількість стипендій і студентів по обміну навіть виросла. Тож можна вважати що політична ситуація майже не має впливу на міжнародну співпрацю університету.



В яких країнах університет проводить рекламну кампанію, щоб збільшити потік іноземних студентів?



Ми працюємо в цьому напрямку вже два роки. Не для кого не буде новиною, що абітурієнти з Європи не надають переваги українським університетам над європейськими, тому реклама зорієнтована на азійські та африканські країни. Найбільшою популярністю користуються технічні спеціальності.



Чи співпрацюєте Ви з міжнародними організаціями поза університетом?



Ми працюємо з багатьма іноземними фондами по обміну студентів. В нас добре налагоджена співпраця з KAAD (Католицька служба академічної підтримки іноземців). Я особисто є представником цієї служби в Україні. Ми організовуємо зустрічі студентів MEET UP, що сприяє культурному обміну німецьких та українських студентів. Також ми співпрацюємо з Міністерством закордонних справ Німеччини, на основі цього ми можемо зробити висновок: як на базі університету, так і поза ним, найбільше значення набуває співпраця з німецькими фондами.



Олексій Яковійчук,

студент 3 курсу ЧНУ