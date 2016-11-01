Народний депутат від фракції «Опозиційний блок» Вадим Новинський сьогодні, 4 листопада, зашилив Україну.
Про це повідомив голова СБУ Василь Грицак. За його словами, Новинський відправився у Грецію.
«За нашими даними, Новинський сьогодні вранці о 9.30 вилетів до Греції, в Салоніки, з «Жулян» (аеропорт «Київ» — ред. ) своїм бортом», — сказав голова СБУ.
Нагадаємо, раніше генпрокурор Юрій Луценко оприлюднив подання в Раду про зняття недоторканості з Новинського.
Новинського підозрюють у незаконному позбавленні волі особистого помічника покійного предстоятеля Української православної церкви Митрополита Київського і всієї України Володимира, а саме, архієпископа Переясла-Хмельницького і Вишневського Олександра.
Сам Новинський заявив про відсутність причин для зняття з нього недоторканності. Він також повідомив, що відправиться до Греції, на Афон. Депутат додав, що планує повернутися у понеділок, 7 листопада.