Увага! Вибори на Буковині 18 грудня

На Буковині вибори відбудуться у громадах, котрі вирішили об’єднатися.
11 грудня – вибори в об’єднаній громаді з центром у Красноїльську та Чудеї (Сторожинецький район);
18 грудня – вибори у Сторожинці, Вашківцях, Вижниці та Тереблечі (Глибоцький район).
Що треба знати партійним штабам та виборчим комісіям?
- до 9 листопада – одномандатних виборчих округів;
- до 10 листопада – оприлюднення у ЗМІ рішення про утворення виборчих округів;
- до 12 листопада – надання до ТВК відомостей про партії та їх місцеві організації,;
- до 12 листопада – подання до ЦВК копій рішень про участь партій у виборах;
- з 14 до 23 листопада – висунення кандидатів у депутати та на посади голів сіл, селищ і міст.