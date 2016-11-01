На Сторожинеччині під час пожежі загинула людина

4 листопада у с. Зруб-Комарівці Сторожинецького району сталася пожежа у житловому будинку, в результаті якої загинув 65-річний чоловік. Про це повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.
Пожежу помітили сусіди вже тоді, коли вогнем було повністю охоплено покриття будинку, та викликали рятувальників. На момент прибуття вогнеборців загальна площа пожежі склала 70 кв.м. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло власника, без ознак життя. Причину виникнення пожежі наразі встановлюють фахівці.
З початку року у Чернівецькій області під час пожеж вже загинула 21 людина. Тому Управління ДСНС України у Чернівецькій області звертається до жителів краю: дотримуйтеся правил пожежної безпеки, у осінньо-зимовий період будьте уважними при експлуатації обігрівальних приладів і пічного опалення, адже ігнорування правил безпеки може мати трагічні наслідки і вартувати людського життя.