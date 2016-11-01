На Буковині батько з синами жорстоко побили односельця та його малолітніх дітей

Сторожинецька місцева прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно 49-річного жителя Сторожинецького району Чернівецької області та його двох синів (1998 та 2000 років народження) за підозрою у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень та хуліганстві - повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.Досудовим розслідування встановлено, що 04.08.2016 обвинувачені, переслідуючи умисну мету завдати тілесних ушкоджень своєму 38-річному односельчанину, попередньо домовившись та озброївшись дерев’яними штахетами, зупинили мотоцикл на якому пересувався потерпілий разом з своїми малолітніми дітьми (2008 та 2014 років народження).Зловмисники, діючи з особливою зухвалістю, незважаючи на те, що поруч з потерпілим перебували його діти, завдали тілесних ушкоджень чоловікові, його сину та дочці.