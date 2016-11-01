Блок Національних сил Буковини йде на вибори

На Буковині відбудуться вибори об’єднаних громад Вижниці, Вашківців, Сторожинця, Красноїльська, Чудея, Тереблече (Глибоцького району).
Те, про що говорили члени БНСБ майже 10 років, нарешті сталося.
А ще Блок Національних сил Буковини об’єднав 8 партій і 30 громадських організацій. Майже 5 років активної і успішної роботи не тільки на Буковині, а й в Україні. Гасло БНСБ «Очистимося!» стало незмінним атрибутом боротьби з корупціонерами, хабарниками. На жаль, тоді Блок не пропустили до виборів у місцеві ради. Тому він на деякий час припинив активну діяльність.
- За цей час члени БНСБ загартувалися на барикадах Революції Гідності та на фронтах на Донбасі, - розповідає один із лідерів Блоку журналіст Петро Кобевко. - Блок нікуди не подівся. Найголовніше, у нас збереглися люди. Чимало було у добровольчих батальйонах, у ЗСУ. Тоді ми висунули суспільству гасло «Очистимось». Нас підтримували буковинці. Нас ненавиділи вороги України. Але ми не відступили від ідей та мети, які ставили перед собою і суспільством.
Після того, як наші депутати і керівники оприлюднили декларації, блокове гасло «Очистимося!» набирає знову ваги.
Ми будемо боротися за те, аби ті, хто не зможе правдиво пояснити джерел своїх надприбутків, були покарані за всією суворістю законів України. Нажиті нечесним шляхом добро і долари будуть переказані у фонд допомоги ЗСУ. Депутати-корупціонери будуть позбавлені мандатів.
Зараз БНСБ візьме активну участь у виборах до об’єднаних громад. Наші кандидати пройдуть очищення виборами. А вибори очистять наші громади.
БНСБ обіцяє буковинцям виставити на вибори кандидатів, котрі зуміли працею і поведінкою довести, що вони насправді люблять Україну і по-справжньому будуть відстоювати інтереси громад, котрі виберуть їх депутатами, сільськими старостами та міськими головами.
Блок Національних сил живе!ОЧИСТИМОСЬ!