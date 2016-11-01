На кордоні з Румунією буковинець позбувся автівки, а інший запропонував хабар охоронцям кордону

Сьогодні вранці, повертаючись до України легковим автомобілем «Фольксваген», 39-річний водій, разом із паспортним документом надав інспектору прикордонного служби грошові кошти. За останні чоловік хотів, щоб прикордонники «закрили очі» на відсутність страховки - інформує прес-служба Чернівецького прикордонного загону.Також, в цьому ж в пункті пропуску прикордонниками та митниками виявлено майже 300 пачок контрабандних сигарет марки «Rothmans». Останні до Румунії намагався вивезти наш співвітчизник. Під час перевірки автомобіля «БМВ» з'ясувалося, що сигарети 39-річний буковинець приховав у спеціально виготовленій схованці між мотором та радіатором.За спробу переправити сигарети через кордон чоловік позбувся свого товару та автомобіля, загальна сума вилученого склала майже 55 тисяч гривень.Ще одного порушника, тут же виявили працівники пункту пропуску. Ним виявився громадянин Румунії, в якого під час огляду автомобіля був виявлений ніж, загальною довжиною 28 см, що по зовнішніх ознаках схожий на військовий багнет.