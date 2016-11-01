У Чернівцях презентували книжку, яка є бестселером у 12 країнах світу

У Літературному целанівському центрі відбулася презентація нової двомовної книжки американського письменника Ейтана Борітцера «Що таке Смерть?», яка побачила світ у дитячому арт-видавництві «Чорні вівці» у перекладі Юлії Пелепчук. Це третя книга популярної серії «Що таке?» («What is?»), адресована дітям, батькам і педагогам, що торкається природної дитячої цікавості до цієї складної теми.Як зауважила головна редакторка «Чорних овечок» Христя Венгринюк, багатьох дітей хвилюють питання, чому ми колись закінчуємося, що буде після смерті, куди пішов мій дідусь. «Своїми словами батькам і вчителям пояснити це дуже важко, – додає вона. – Тут у нагоді стане книжка Ейтана Борітцера. Зрештою, це видання не орієнтоване на людей певного віку й буде корисним як дорослим, так і дітям».На думку перекладачки Юлії Пелепчук, подібні книжки є дуже своєчасними. «Ми знаходимося у стані війни й такі реалії, як смерть, стали ближчими до нашого життя. Всі соціальні й економічні негаразди, які є наразі у суспільстві, торкаються нас і так чи інакше відображаються на дітях. Тому треба намагатися навчати їх критичному мисленню. Подібна література якраз і сприяє цьому».Під час заходу присутні мали нагоду ближче познайомитися з самим автором завдяки його відео-зверненню, а також послухати уривки із білінгвальної книжки у виконанні вихованців Англійського мовного центру Americana.Серія книг «Що таке?» спрямована на розвиток моральних цінностей і критичного мислення про «важкі» для дітей теми та є популярним навчальним провідником для батьків, викладачів, учителів. Перша книга серії «Що таке Бог?» була перевидана 22 рази й наразі існує більше 300 тисяч її примірників у всьому світі. Загалом книжки перекладені на 15 мов і стали бестселерами в 12 країнах. А от білінгвальне видання вперше з’явилося саме в Україні. Наступні три книжки («Що таке Любов?», «Що таке Краса?» і «Що таке Бог?») побачать світ у дитячому арт-видавництві «Чорні вівці» вже у грудні.Фото Максима Козменка