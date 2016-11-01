Цієї ночі співробітники Чернівецької митниці ДФС припинили дві спроби незаконного переміщення тютюнових виробів

Близько 1 години під час митного огляду транспортного засобу «VW Passat» було виявлено приховані від митного контролю сигарети марки «Marvel».Громадянин Румунії приховав 145 пачок тютюнових виробів у каністрі під виглядом дизпалива. Порушник визнав товар своєю власністю. За складеним протоколом про ПМП за ч.1 ст.483 Митного кодексу України сигарети на суму 2030 грн. вилучено. Громадянин Румунії одразу ж сплатив штраф у 100-відсотковому розмірі вартості сигарет. Про це повідомляє прес-центр Чернівецька митниця.Через 4 години незаконно переміщувані сигарети було виявлено вже у громадянина України, мешканця Глибоцького району. У автомобілі «BMW 320D» із реєстраційними номерами Іспанії українець облаштував сховище в порожнині дифузора, який розміщений в моторному відсіку між радіатором та мотором. Митники вилучили 260 пачок сигарет марки «Rothmans» на суму 4420 грн. та автівку, яку оцінено у 50 тис. грн.