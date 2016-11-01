Щодо стану наповнення бюджету Пенсійного фонду в Чернівецькій області

За січень-жовтень 2016 року до бюджету Пенсійного фонду в Чернівецькій області надійшло власних доходів у сумі 932,9 млн.грн., що на 3,0%, або на 27,4 млн.грн. більше планового завдання. Власних доходів, адміністрування яких здійснюють органи Пенсійного фонду, мобілізовано в сумі 14,7 млн.грн., що на 8,3%, або на 1,1 млн.грн. більше плану.



З метою здійснення своєчасних виплат пенсіонерам області та захисту прав застрахованих осіб, органами Пенсійного фонду України в області вживаються заходи для забезпечення надходжень власних доходів до бюджету Фонду, які спрямовані на роботу з платниками щодо погашення заборгованості з платежів та інформування органів влади і контролюючих органів щодо мінімізації роботодавцями заробітної плати найманим працівникам. Завдяки проведеній роботі у співпраці з органами влади, соціальними партнерами, територіальними органами Державної виконавчої служби вдалося досягти скорочення заборгованості з платежів до бюджету Фонду.







Управління платежів до пенсійної системи

та захисту прав застрахованих осіб

і контрольно-перевірочної роботи

Головного управління Пенсійного фонду України

в Чернівецькій області