Одного з керівників управління внутрішньої безпеки поліції в Чернівецькій області затримала на хабарі Служба безпеки України спільно з військовою прокуратурою. Про це повідомляє Прес-служба УСБУ в Чернівецькій області.Полковник поліції за посередництва свого заступника та адвоката вимагав одинадцять тисяч доларів США за перекваліфікацію кримінального провадження з одержання хабара на зловживання впливом. П’ять тисяч доларів планувалося передати до прокуратури, а решту – хабарники мали розподілити між собою.Оперативники спецслужби затримали здирника у приміщенні військової прокуратури Чернівецького гарнізону під час передачі частини хабара.Під час обшуку у службовому кабінеті зловмисника правоохоронці вилучили вісім з половиною тисяч доларів США та п’ять тисяч гривень необлікованої готівки.Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення інших можливих фактів вимагання хабарів поліцейським.