Багатства української еліти - це плювок в обличчя націїВ Україні опублікували декларації. Весь світ жахнувся, коли побачив захланних дебілів від влади. Вони обібрали нас всіх, вкрали кошти МВФ і продовжують грабунок. Вони перетворили нас на кріпаків. Вони загарбали наші землі. Вони вже давляться своїми коштовностями і дорогими годинниками. І нема від них порятунку.
МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИКитайський мудрець Конфуцій попереджав: хто намагається викликати у вас почуття вини, той прагне отримати владу над вами. А українців звинувачують у "геноциді" то російськомовних на сучасному Донбасі, то поляків на Волині 1943 року, то євреїв під час Другої світової війни. Ці звинувачення викликають хвилю емоцій і збурюють суспільство. Здається, саме таку реакцію і планували автори цих політичних ударів по Україні. Проте нам треба зберігати холодний розум, не піддаючись некерованим почуттям, щоб не накоїти великої біди.
В 202 кабінеті міської ради відбудеться відкрите засідання постійної комісії міської ради з питань законності, прав і свобод людини, регламенту, депутатської діяльності, етики та запобігання корупції, на якому депутати розглянуть питання "Про невідвідування депутатом Ростиславом Біликом сесій міської ради".
Папієв придбав Драчинці з селянами і прикупив Бога
Сьогодні, 12:53 / Коментарів: 0
Народний депутат від Чернівецької області Михайло Папієв заповнив електронну декларацію. Згідно неї він має:
дві земельні ділянки у Чернівцях 819 м2 та 668 м2, дві автівки Land Rover 1999 та 1994 року випуску, зарплату як народний депутат 75158 тисяч та доходи від відшкодування витрат пов'язаних із виконанням депутатських повноважень - 80559 грн. На рахунку у Приватбанку нардеп тримає 206 доларів та готівкою 345 тисяч гривень.
Зате має багату дружину. Згідно поданої декларації дружина нардепа Папієва має дуже багато землі, приміщень, будівель, компаній.
Лілія Папієва має дві земельні ділянки у с. Глиниця Кіцманського району розміром 1685 та 2500 м2, у Чернівцях 797 м2 вартістю 108 тисяч гривень, у Драчинцях Кіцманського району у власності 5602м2 вартістю 220 тисяч гривень та орендує в тих же Драчинцях ще чотири земельні ділянки розміром 5976, 54 124, 17803, 4249 м2 загальною вартістю 2 мільйона гривень.
Дружина нардепа має 2 квартири у Чернівцях 357 м2 та 44,2 м2 у спільній власності з Назаровою Лідією. Має житловий будинок 340 м2 у Глиниці, 40 м2 у Драчинцях, багато будівельних споруд у місті Глибока загальною площею 12836 м2.
У Драчинцях бізнесвумен має котельню 197 м2, багато пташників загальною площею 7 тисяч м2, має майстерні (808 м2), склади (400 м2), водоцех (551), зерносклади (800) авто гаражі (690), зернові споруди розміром 1400 м2, свердловину мінеральної води, їдальню, АЗС, а ще у с. Остра Кіцманського району будівельні споруди (1000 м2).
З недобудованих будівель у дружини народного депутата є 300 м2 та капличка.
Також вона має корпоративні права Науково-виробниче приватне підприємство "Полімермаш" вартістю 1.5 мільйона (100%), товариство з обмеженою відповідальністю "Драчинецьке-1" вартістю 7 мільйонів (99,98%), товариство з обмеженою відповідальністю "Драчинецьке» (74%), 51% - Товариство з обмеженою відповідальністю "Редакція газети "Свобода слова", 51% - приватне підприємство "Редакція газети "Свобода слова - мінус", 19,86% - товариство з обмеженою відповідальністю "Керамік", 80% - товариство з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційний центр "Альянс"", 100% - виробниче об'єднання "Альянс".
Ліля Папієва є кінцевим бенефіціарним власником: науково-виробниче приватне підприємство "Полімермаш", товариство з обмеженою відповідальністю "Драчинецьке", товариство з обмеженою відповідальністю "Драчинецьке - 1", товариство з обмеженою відповідальністю "Редакція газети "Свобода слова"", приватне підприємство "Редакція газети "Свобода слова - мінус"'', товариство з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційний центр "Альянс".
За основним місцем роботи у ПП «Полімермаш» вона заробила за рік 7329 гривень, за сумісництвом у ТОВ «Драчинецьке» - 6 тисяч, отримала доходи від підприємницької діяльності в сумі 680 тисяч грн., майже 300 тисяч доходу від відчуження цінних паперів від Семенюк Емми, майже 14 тисяч спадщини, 389 гривень доходу від Романа Білика та тримає готівкою 640 тисяч гривень.
P.S. За нашими даними, то не капличка у Папієва, а церква, яка знаходиться на території маєтків у Драчинцях. Папієв трохи Богові заплатив, аби якнайбільше обдирати драчинецьких, глиницьких і глибоцьких селян. Народ мовчить і терпить. До пори до «Часу».