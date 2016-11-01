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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
12:08
04 листопада

Сьогодні у Чернівцях відкриття ІІІ Всеукраїнського фестивалю – конкурсу дитячої та юнацької творчості «ОСІННЯ ПЕКТОРАЛЬ ТАЛАНТІВ»

12:04
04 листопада

У власне здоров’я та пенсію чернівчани торік інвестували майже 800 тис. грн.

12:03
04 листопада

Від чернівецького бізнесу бюджет отримав на третину більше екоподатку

12:01
04 листопада

У Чернівцях найбільше збирають податків із зарплат, землі та підакцизних товарів

11:43
03 листопада

«Волонтери за Батьківщину» готують смаколики для чергової відправки в АТО

11:12
03 листопада

Закон щодо вдосконалення держреєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності

11:11
03 листопада

Затверджено нові критерії оцінки ступеня ризику від провадження діяльності у сфері посередництва у працевлаштуванні за кордоном

11:10
03 листопада

До Правил з надання послуг централізованого опалення внесено зміни

11:08
03 листопада

Буковинець намагався перевести через кордон свого неповнолітнього сина за підробленими документами

11:04
03 листопада

До 9 листопада не забудьте відзвітувати за три квартали 2016 року

11:03
03 листопада

Майже мільйон отримав бюджет Чернівців від туристів та парковок

11:02
03 листопада

Половина надходжень місцевого бюджету – з легальних зарплат

11:01
03 листопада

Цьогоріч у Чернівцях "народилося" 1776 підприємців

10:57
03 листопада

Сьогодні без тепла частина Чернівців

10:53
03 листопада

Знову аварія на пішоходному переході, де майже кожного місяця під колеса потрапляють пішоходи

10:22
03 листопада

У паливному баці автіки буковинця митники виявили цигаркии

15:27
02 листопада

За фактом отруєння дітей у школі № 41 зареєстровано кримінальне провадження

12:14
02 листопада

Витяг з реєстру платників єдиного податку можна отримати безкоштовно

12:13
02 листопада

Податковий внесок чернівецьких готельєрів та паркувальників – майже мільйон гривень

12:11
02 листопада

На Буковині розпочато полювання на парнокопитних

11:35
02 листопада

На веб-порталі ДФС України працює «Реєстр платників єдиного податку»

11:33
02 листопада

Надходження акцизного податку з продажу зросли на 55 млн. грн.

11:27
02 листопада

Чернівецький суд покарає бандитів, котрі скоїли розбійний напад та вбивсто

11:18
02 листопада

На Буковині стартував 13-й Мандріввний Docudays UA

11:16
02 листопада

Для бізнесу не існує кордонів - облрада

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Багатства української еліти - це плювок в обличчя нації Багатства української еліти - це плювок в обличчя націїВ Україні опублікували декларації.
Весь світ жахнувся, коли побачив захланних дебілів від влади. Вони обібрали нас всіх, вкрали кошти МВФ і продовжують грабунок.
Вони перетворили нас на кріпаків.
Вони загарбали наші землі.
Вони вже давляться своїми коштовностями і дорогими годинниками.
І нема від них порятунку.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на Буковині Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на БуковиніЗ`ясовується, наші спецслужби таки навчилися вже працювати. І, що відрадно, на українську державу і українську націю. Зрадники залишилися у Криму та втекли до Росії.

Ігор Буркут, політолог:

МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИ МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИКитайський мудрець Конфуцій попереджав: хто намагається викликати у вас почуття вини, той прагне отримати владу над вами. А українців звинувачують у "геноциді" то російськомовних на сучасному Донбасі, то поляків на Волині 1943 року, то євреїв під час Другої світової війни. Ці звинувачення викликають хвилю емоцій і збурюють суспільство. Здається, саме таку реакцію і планували автори цих політичних ударів по Україні. Проте нам треба зберігати холодний розум, не піддаючись некерованим почуттям, щоб не накоїти великої біди.
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Сьогодні у Чернівцях відкриття ІІІ Всеукраїнського фестивалю – конкурсу дитячої та юнацької творчості «ОСІННЯ ПЕКТОРАЛЬ ТАЛАНТІВ»

Сьогодні, 12:08 / Коментарів: 0
Урочисте відкриття ІІІ Всеукраїнського фестивалю – конкурсу дитячої та юнацької творчості «ОСІННЯ ПЕКТОРАЛЬ ТАЛАНТІВ». Місце проведення: Центральний будинок культури. На відкритті будуть присутні почесні гості: заступник міського голови м. ЧернівціВолодимир Богданович Середюк, начальник управління культури м. Чернівці Сафтенко Юлія Костянтинівна , заступник начальника управління культури м. Чернівці Крупа Галина Володимирівна, голова правління громадської організації «ПЕКТОРАЛЬ ХХІ» Бабич Петро Іванович, директор фестивалю-конкурсу «ОСІННЯ ПЕКТОРАЛЬ ТАЛАНТІВ» Савченко Інна Вікторівна, а також керівники колективів та учасники фестивалю, що представляють різні куточки України: Київщини, Полтавщини, Хмельниччини та Буковини. Вітати учасників фестивалю запрошено яскравого представника Українського Шоу-Бізнесу, професійного шоу-мена, співака та директора найпотужнішої студії звукозапису «ТАТА МЮЗІК» - АРТУРА БОССО, який подарує заряд енергії перед конкурсом,а також презентує свій подарунок переможцям – сертифікат-знижку на запис авторської пісні під ключ в студії «ТАТА МЮЗІК». Яскравим завершенням відкриття фестивалю буде святкова дискотека для учасників в приміщенні центрального будинку культури о 20:00.
Конкурсні дні: 5-6 листопада 2016 р. в Палаці «Академічний» вул. Шиллера
- 5.11.2016р. о 10:00 Конкурсний день ІІІ Всеукраїнського фестивалю – конкурсу дитячої та юнацької творчості «ОСІННЯ ПЕКТОРАЛЬ ТАЛАНТІВ». Місце проведення: Палац «Академічний». Загальна кількість учасників: близько 300 з. міст Миргород, Бровари, Кам’янець Подільський, Чернівців та Чернівецької області.
Журі фестивалю:
Вокал:
1. Голова журі: Медведєва Наталія - спеціаліст вищої категорії, старший викладач кафедри «Естрадний вокал» Київської муніципальної академії естрадних та циркових мистецтв.(м. Київ)
2. Гатрич Іван –композитор, заслужений працівник культури України.
Хореографія:
1. Голова журі:Черноус Лілія – член Національної хореографічної спілки України Київського міського осередку, головний балетмейстер академічного ансамблю пісні та танцю державної прикордонної служби України. Заслужена артистка України. (м. Київ)
2. Сидорчук Леонід –головний балетмейстер заслуженого Академічного Буковинського ансамблю пісні і танцю імені Аркадія Кушніренка Чернівецької обласної філармонії, Заслужений артист України. Номінант енциклопедичного видання «Видатні діячі культури та мистецтв Буковини».

3. Зайцева Аліса –педагог-хореограф по калланетиці, модерну та джазу. Брала участь у проекті «Танцюють всі 2» де пройшла в сотню кращих танцівників країни. Змагалася в шоу «Танцюють всі 5». Брала участь у проекті МАЙДАН’S (другий сезон) – в якості головного хореографа – постановника команди міста Рівне. Працювала в шоу-балеті «Ва-Банк» артисткою балета,а згодом в якості хореографа постановника.
Циркове мистецтво:
1. Голова журі:Гріньє Тамара – старший викладач Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтва, режисер циркових номерів. Педагог історії естради та цирку, режисури, клоунади Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім.. Карпенка – Карого. Представник шостого покоління найстаршої циркової династії циркових артистів Гріньє.

- 6.11.2016р. о 12:00 Урочисте закриття та церемонія нагородження ІІІ Всеукраїнського фестивалю – конкурсу дитячої та юнацької творчості «ОСІННЯ ПЕКТОРАЛЬ ТАЛАНТІВ». Місце проведення: Палац «Академічний». Нагородження всіх учасників фестивалю.
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