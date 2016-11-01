Сьогодні у Чернівцях відкриття ІІІ Всеукраїнського фестивалю – конкурсу дитячої та юнацької творчості «ОСІННЯ ПЕКТОРАЛЬ ТАЛАНТІВ»

Урочисте відкриття ІІІ Всеукраїнського фестивалю – конкурсу дитячої та юнацької творчості «ОСІННЯ ПЕКТОРАЛЬ ТАЛАНТІВ». Місце проведення: Центральний будинок культури. На відкритті будуть присутні почесні гості: заступник міського голови м. ЧернівціВолодимир Богданович Середюк, начальник управління культури м. Чернівці Сафтенко Юлія Костянтинівна , заступник начальника управління культури м. Чернівці Крупа Галина Володимирівна, голова правління громадської організації «ПЕКТОРАЛЬ ХХІ» Бабич Петро Іванович, директор фестивалю-конкурсу «ОСІННЯ ПЕКТОРАЛЬ ТАЛАНТІВ» Савченко Інна Вікторівна, а також керівники колективів та учасники фестивалю, що представляють різні куточки України: Київщини, Полтавщини, Хмельниччини та Буковини. Вітати учасників фестивалю запрошено яскравого представника Українського Шоу-Бізнесу, професійного шоу-мена, співака та директора найпотужнішої студії звукозапису «ТАТА МЮЗІК» - АРТУРА БОССО, який подарує заряд енергії перед конкурсом,а також презентує свій подарунок переможцям – сертифікат-знижку на запис авторської пісні під ключ в студії «ТАТА МЮЗІК». Яскравим завершенням відкриття фестивалю буде святкова дискотека для учасників в приміщенні центрального будинку культури о 20:00.

Конкурсні дні: 5-6 листопада 2016 р. в Палаці «Академічний» вул. Шиллера

- 5.11.2016р. о 10:00 Конкурсний день ІІІ Всеукраїнського фестивалю – конкурсу дитячої та юнацької творчості «ОСІННЯ ПЕКТОРАЛЬ ТАЛАНТІВ». Місце проведення: Палац «Академічний». Загальна кількість учасників: близько 300 з. міст Миргород, Бровари, Кам’янець Подільський, Чернівців та Чернівецької області.

Журі фестивалю:

Вокал:

1. Голова журі: Медведєва Наталія - спеціаліст вищої категорії, старший викладач кафедри «Естрадний вокал» Київської муніципальної академії естрадних та циркових мистецтв.(м. Київ)

2. Гатрич Іван –композитор, заслужений працівник культури України.

Хореографія:

1. Голова журі:Черноус Лілія – член Національної хореографічної спілки України Київського міського осередку, головний балетмейстер академічного ансамблю пісні та танцю державної прикордонної служби України. Заслужена артистка України. (м. Київ)

2. Сидорчук Леонід –головний балетмейстер заслуженого Академічного Буковинського ансамблю пісні і танцю імені Аркадія Кушніренка Чернівецької обласної філармонії, Заслужений артист України. Номінант енциклопедичного видання «Видатні діячі культури та мистецтв Буковини».



3. Зайцева Аліса –педагог-хореограф по калланетиці, модерну та джазу. Брала участь у проекті «Танцюють всі 2» де пройшла в сотню кращих танцівників країни. Змагалася в шоу «Танцюють всі 5». Брала участь у проекті МАЙДАН’S (другий сезон) – в якості головного хореографа – постановника команди міста Рівне. Працювала в шоу-балеті «Ва-Банк» артисткою балета,а згодом в якості хореографа постановника.

Циркове мистецтво:

1. Голова журі:Гріньє Тамара – старший викладач Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтва, режисер циркових номерів. Педагог історії естради та цирку, режисури, клоунади Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім.. Карпенка – Карого. Представник шостого покоління найстаршої циркової династії циркових артистів Гріньє.



- 6.11.2016р. о 12:00 Урочисте закриття та церемонія нагородження ІІІ Всеукраїнського фестивалю – конкурсу дитячої та юнацької творчості «ОСІННЯ ПЕКТОРАЛЬ ТАЛАНТІВ». Місце проведення: Палац «Академічний». Нагородження всіх учасників фестивалю.