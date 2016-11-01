У власне здоров’я та пенсію чернівчани торік інвестували майже 800 тис. грн.

Під час цьогорічної кампанії декларування доходів 102 мешканці обласного центру, які торік понесли витрати на сплату страхових внесків за договорами довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного забезпечення, скористались правом на отримання податкової знижки з податку на доходи фізичних осіб. Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.

Загалом вони задекларували 6,4 млн. грн. доходів та 791,0 тис. грн. витрат, понесених у зв’язку із страхуванням. За результатами перерахунку цій категорії декларантів повернуто з бюджету 124,3 тис. грн. у вигляді податкової знижки.

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що податкова знижка може застосовуватися виключно до доходу, отриманого платником податку - резидентом протягом звітного 2015 податкового року у вигляді заробітної плати та нараховується лише в межах її розміру.

Громадяни, які бажають реалізувати своє право на податкову знижку за наслідками 2015 року, податкову декларацію можуть подати упродовж усього 2016 року.

Для спрощення процедури подання декларації, в органах ДФС функціонує сервіс "Декларування oн-лайн", який міститься на веб-порталі Державної фіскальної служби. Завдяки сервісу, в системі реального часу, можна заповнити декларацію про майновий стан і доходи.



