Від чернівецького бізнесу бюджет отримав на третину більше екоподатку

Цього року платники податків, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, сплатили 1403,0 тис. грн. екологічного податку, що на 421,9 тис. грн., або майже на третину більше, ніж минулого року. Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ

Із цієї суми 1122,4 тис. грн. зараховано до місцевого бюджету, а 280,9 тис. грн. – до державної казни.

Екологічний податок є основним джерелом фінансування заходів, спрямованих на захист навколишнього середовища, мінімізацію негативного впливу на нього господарської діяльності та раціональне використання природних ресурсів.

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що форма податкової декларації екологічного податку, затверджена наказом Мінфіну від 17.08.2015 р. № 715. Невід’ємною частиною податкової декларації є 9 (дев’ять) типів додатків, з них 6 (шість) - розрахунків. Відповідний тип розрахунку забезпечує обчислення податкового зобов’язання за відповідним видом об’єкта оподаткування та, зокрема, додатки 1-3 - для кожного джерела забруднення (по кожному КОАТУУ місця розміщення стаціонарних джерел, спеціально відведених для цього місць чи об’єктів).

Нагадуємо, що граничний термін подання звітності за ІІІ квартал цього року – 9 листопада, а сплатити необхідно до 19 листопада 2016р.



