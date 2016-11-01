У Чернівцях найбільше збирають податків із зарплат, землі та підакцизних товарів

Серед бюджетоформуючих податків Чернівців, найбільші за обсягами – податок на доходи фізичних осіб, плата за землю, акциз із реалізації у роздрібній мережі підакцизних товарів та єдиний податок,. Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.

Традиційно, основою бюджету столиці Буковини є податок на доходи фізичних осіб. За десять місяців цього року зарплатного податку надійшло 339,7 млн. грн., що на 112,6 млн. грн., або на третину більше показників минулого року. Цей податок стабільно забезпечує місцеву громаду надходженнями та складає половину від загальної суми податків.

Наступним за розміром серед лідерів є плата за володіння або користування найбільшим багатством України – землею. За вказаний період до бюджету Чернівців землевласники та землекористувачі перерахували 116,3 млн. грн., що на 36,7 млн. грн., або на 31,5 відсотка перевищує минулорічні.

Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів вийшов на третю позицію. Надходження від роздрібної торгівлі алкоголем, нафтопродуктами і тютюновими виробами збагатили бюджетний кошик Чернівців на 113,9 млн. грн. та перевищили минулорічні надходження на 34,3 млн. грн., або на 30,1 відсотка.

На четвертому щаблі - єдиний податок. З початку року податкові надходження від платників, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, склали 88,2 млн. грн. Це на 24,1 млн. грн., або на 27,3 відсотка більше минулого року.

Загалом, за десять місяців цього року податкові надходження столиці Буковини склали 672,9 млн. грн., що на 212,9 млн. грн., або майже на третину більше минулорічного показника.

відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ