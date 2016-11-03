Теми Дня ТВА четвер, 3.11.2016



- За добу на Буковині сталося дві ДТП. Постраждалі в реанімації.

- На Новоселиччині скажений кіт вкусив 7-річного хлопчика. Запроваджено карантин.

- У Чернівцях мешканці під’їзду столітньої багатоповерхівки змушені за власні кошти ремонтувати дах.

- Міський голова Чернівців опинився у рейтингу найбідніших мерів.

- Чи є прийнятні вакансії для АТОвців і що роблять працівники центрів зайнятості, аби допомогти військовим працевлаштуватися?

- Переклади документів з іноземної мови для компаній-експортерів незабаром стануть непотрібними.

- Понад 250 тисяч гривень витратили на вибори 9 старост у об’єднаних громадах.

- Народне віче. 98 років тому Північна Буковина захотіла стати частинкою України.

- Через підозру у підробці документів чоловіка з його неповнолітнім сином не пустили за кордон.

- На Буковині припинили кілька спроб тютюнової контрабанди.

- Син народного художника України Івана Холоменюка презентував батькові роботи у Чернівцях.